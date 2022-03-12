Максима Галкина и других российских артистов, осудивших войну в Украине, хотят лишить наград и званий

В Госдуме РФ захотели лишить наград и званий артистов, которые против войны в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Кремль продолжает ущемлять российских деятелей культуры, которые публично поддерживают Украину и осуждают войну. Недавно депутат Госдумы предложил не пускать в РФ артистов , сбежавших после нападения Путина на украинское государство. Впрочем, это еще не конец.

Сейчас еще одна депутат Госдумы РФ инициировала лишение наград артистов, не поддерживающих войну в Украине.

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В Telegram-канале Екатерина Стенякина написали, будто "отрицательная риторика в адрес российских войск и политики страны недопустима".

Немалое количество читателей стали предлагать рассмотреть возможность того, чтобы лишить всех тех личностей, которые позволили себе соответствующую риторику относительно нашей страны, государственных наград и почетных званий, – написала политик.

Депутат уточнила, что сейчас лишают государственной награды или почетного звания только тех лиц, которые совершили тяжкое уголовное преступление.

Поэтому в связи с этим Стенякина направила письмо в адрес председателя Комиссии по государственным наградам с предложением рассмотреть возможность расширения перечня причин, по которым может применяться эта санкция.

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Считаю, что в ситуации санкционного и информационного давления на нашу страну, такое "раскачивание лодки", как минимум, недопустимо. И люди, о которых идет речь, позволили себе высказывания, не соответствующие высокому статусу наград, полученных ими ранее, – пишет депутат.

В частности, политик отметила Максима Галкина, который сразу осудил политику Путина , а на критику россиян посоветовал им "промыть мозги".

Хочу напомнить о том, что, например, пародист и юморист Максим Галкин награждён Медалью "За веру и добро", Орденом Дружбы, Орденом Почета Кузбасса, а музыкант Борис Гребенщиков удостоен "Ордена за заслуги перед Отечеством" IV степени..

Напомним, российская супермодель Ирина Шейк призвала помочь Украине . А вот Андрей Макаревич озадачил россиян, которые "поклоняются" Путину.

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