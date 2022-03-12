Максима Галкіна та інших російських артистів, які засудили війну в Україні, хочуть позбавити нагород і звань

У Держдумі РФ захотіли позбавити нагород і звань артистів, які проти війни в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Кремль продовжує утискати російськи діячів культури, які публічно підтримують Україну та засуджують війну. Нещодавно депутат Держдуми запропунував не пускати до РФ артистів, які втекли після нападу Путіна на українську державу. Втім, це ще не кінець.

Нині ж ще одна депутатка Держудуми РФ ініціювала позбавлення нагород артистів, які не підтримують війну в Україні.

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У Telegram-каналі Катерина Стенякіна написали, нібито "негативна риторика на адресу російських військ та політики країни є недопустимою".

Чимало читачів стали пропонувати розглянути можливість, щоб позбавити всіх тих осіб, які дозволили собі відповідну риторику щодо нашої країни, державних нагород та почесних звань, – написала політик.

Депутатка уточнила, що зараз позбавляють державної нагороди або почесного звання лише тих осіб, які скоїли тяжкий кримінальний злочин.

Тож у зв'язку з цим Стенякіна направила листа на адресу голови Комісії з державних нагород з пропозицією розглянути можливість розширення переліку причин, з яких може застосовуватися ця санкція.

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Вважаю, що в ситуації санкційного та інформаційного тиску на нашу країну, таке "розгойдування човна", щонайменше, є неприпустимим. І люди, про яких іде мова, дозволили собі висловлювання, що не відповідають високому статусу нагород, отриманих ними раніше, – пише депутатка.

Зокрема, політик відзначила Максима Галкіна, який одразу засудив політику Путіна, а на критику росіян порадив їм "промити мізки".

Хочу нагадати про те, що, наприклад, пародист і гуморист Максим Галкін нагороджений Медаллю "За віру і добро", Орденом Дружби, Орденом Пошани Кузбасу, а музикант Борис Гребенщиков удостоєний "Ордена за заслуги перед Батьківщиною" IV ступеня.

Нагадаємо, російська супермодель Ірина Шейк закликала допомогти Україні. А ось Андрій Макаревич спантеличив росіян, які "поклоняються" Путіну.

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