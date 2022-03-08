Максу Барских – 32: эволюция артиста от частого гостя в России до яростного украинского патриота

Макс Барских сегодня отмечает день рождения / Фото: instagram.com/max_barskih

Война в Украине стала тем событием, которое сорвало маски, показав истинное нутро каждого человека. Теперь нет равнодушных, нет тех, кто занимает двойственную позицию. Теперь ты или за Украину, или против. Многие украинские артисты уже высказались. И среди них певец Макс Барских, которому 8 марта исполняется 32 года.

Ввиду того, как изменилась линия поведения артиста в последнее время, мы просто не можем оставить это без внимания.

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Ни для кого не секрет, что Макс Барских – один из тех артистов, которые последние годы активно выступали в России - и на концертах, и на корпоративах, за что, конечно же, получал внушительную порцию критики. Но это не мешало ему быть одним из самых высокооплачиваемых артистов в Украине, да и в РФ в ТОП-листе.

Макс Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

Но война, пришедшая в дом каждого украинца, стала событием, которое показало Макса Барских как настоящего патриота и друга своей родной страны. Он четко дал понять миру, что он все сердцем болеет за Украину и своих соотечественников.

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Так, на своей странице в инстаграм артист с первого дня публикует видео о войне в Украине. Он называет вещи своими именами: Путин напал на Украину. Макс не пытается юлить, как некоторые другие артисты.

Он также призывал россиян выходить на митинги и повлиять на властей, чтобы те закончили это военное безумие.

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Макс Барских также откровенно сказал, что ноги его больше не будет в России, ведь теперь это страна-агрессор, уничтожающая его родной народ.

За это его критиковала телеведущая Лера Кудрявцева, певица Слава, а рэпер Тимати и вовсе угрожал Барских. Российский канал RU.TV также внес его в свой "черный список".

Но сейчас Максу Барских это все ни по чем. Недавно он написал патриотическую песню, призванную поддержать боевой настрой украинцев.

Как именинник будет отмечать свой праздник, неизвестно, да и вряд ли стоит рассчитывать на пышный праздник в военное время. Но в день рождения Макса Барских мы также желаем ему крепкого здоровья, процветания и благодарим за открытую позицию и патриотизм.

Все будет Украина!

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