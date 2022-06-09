Мама Веры Брежневой впервые за пять лет увидела своих дочерей вместе: "Накатили слезы" (видео)

Вера Брежнева встретилась с сестрами на 70-летии мамы / Фото: instagram.com/ververa

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Вера Брежнева уехала из страны-агрессора в Италию. Она полностью погрузилась в волонтерство. Поговаривают, что певица навсегда отреклась от России и больше туда ни ногой.

8 июня у мамы Брежневой Тамары Витальевны был юбилей – 70-летие. По этому случаю артистка решила собраться со своими тремя сестрами – старшей Галиной и младшими – двойняшками Настей и Викой в одном из уголков Европы, чтобы устроить для самого родного человека праздник и впервые за долгое время насладиться общением в семейном кругу.

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В Instagram певица показала видео из семейной автопоездки по какой-то стране (Вера не стала раскрывать их местонахождение). Брежнева призналась, что они сделали самый лучший подарок маме и самим себе. По ее словам, четыре дочери съехались из разных стран.

Снова вместе. В последний раз мы собирались в таком составе ровно пять лет назад. По этому же поводу – день рождения нашей мамы. Главная ценность была, есть и будет – наша семья. А самый лучший подарок для мамы, особенно сейчас – увидеть своих четырех дочерей, пусть даже всего в сутки. Мама. Галя. Вера. Вика. Настя. 70, – подписала ролик артистка.

Также Брежнева показала картину, которую, вероятно, она с сестрами подарила маме, символически подписав: "Четыре сестры".

Картина "Четыре сестры" / Фото: instagram.com/ververa

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Тамару Галушко также поздравили и фанаты ее дочери Веры:

Я сегодня получила столько поздравлений, как будто день рождения у меня. Но у меня действительно сегодня праздник. Праздную мамочку, которая жива, здорова, с нами. И это бесценно, – написала Брежнева.

Скриншот Instastories

Кроме того, певица намекнула, какое ее мама загадала желание – победы и мира для родной Украины.

Впоследствии Вера призналась, что ближе к вечеру "у нее накатили слезы и снова поднялась тревога". Вероятно, это связано с переживанием за родину.

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Скриншот Instastories

Напомним, недавно в Сети появилось видео, где Вера Брежнева самостоятельно загружает фуры гуманитаркой для украинцев в Польше.

Раньше мы писали о том, как сейчас выглядят и чем занимаются сестры Веры Брежневой.