Мама Віри Брежнєвої вперше за п'ять років побачила своїх доньок разом: "Накотили сльози" (відео)

Віра Брежнєва зустрілась з сестрами на 70-річчі мами / Фото: instagram.com/ververa

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Віра Брежнєва виїхали з країни-агресорки до Італії. Вона повністю занурилась у волонтерство. Подейкують, що співачка назавжди відреклась від Росії і більше туди ні ногою.

8 червня у мами Брежнєвої Тамари Віталіївни був ювілей – 70-річчя. З цієї нагоди артистка вирішила зібратись зі своїми трьома сестрами – старшою Галиною та молодшими — двійнятками Настею та Вікою в одному з куточків Європи, аби влаштувати для найріднішої людини свято та вперше за тривалий час насолодитись спілкуванням у сімейному колі.

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У Instagram співачка показала відео з сімейної автопоїздки якоюсь країною (Віра не стала розскривати їхня місцезнаходження). Брежнєва зізналась, що вони зробили найкращий подарунок мамі і самим собі. За її словами, чотири доньки з'їхались з різних країн.

Знову разом. Востаннє ми збиралися у такому складі рівно п'ять років тому. З цього ж приводу – день народження нашої матусі. Головна цінність була, є та буде – наша сім'я. А найкращий подарунок для мами, особливо зараз – побачити своїх чотирьох доньок, хай навіть усього на добу. Мама. Галя. Віра. Віка. Настя. 70, – підписала ролик артистка.

Також Брежнєва показала картину, яку, ймовірно, вона з сестрами подарувала мамі, символічно підписавши: "Чотири сестри".

Картина "Чотири сестри" / Фото: instagram.com/ververa

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Тамару Галушку також привітали й фанати її доньки Віри:

Я сьогодні отримала стільки привітань, наче день народження в мене. Але в мене справді сьогодні свято. Святку матусю, яка жива, здорова, з нами. І це безцінно, написала Брежнєва.

Скріншот Instastories

Окрім того, співачка натякнула, яке її мама загадала бажання – перемоги та миру для рідної України.

Згодом Віра зізналась, що ближче до вечора "у неї накотили сльози і знову піднялась тривога". Ймовірно, це пов'язано з переживання за батьківщину.

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Скріншот Instastories

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явилось відео, де Віра Брежнєва самостійно завантажує фури гуманітаркою для українців у Польщі.

Раніше ми писали про те, як зараз виглядають і чим займаються сестри Віри Брежнєвої.