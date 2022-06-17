MamaRika временно покинула соцсети: Весь этот ужас конкретно ударил по здоровью

MamaRika пожаловалась на проблемы со здоровьем / Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika, как и большинство украинок, была вынуждена покинуть дом, и, не выдержав разлуки, снова вернуться в Украину. Стресс и постоянное напряжение сказались на здоровье молодой мамы.

Как рассказала исполнительница своим поклонникам в Instagram, некоторое время ей придется провести в больнице, чтобы пройти обследование.

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Скриншот – instagram.com/mamarika_official

Чтобы уделить больше внимания своему здоровью MamaRika решила временно отказаться от социальных сетей, также певица попросила своих фанатов тоже бережнее относится к своему самочувствию, особенно сейчас.

Весь этот ужас конкретно ударил по здоровью каждого из нас. Стрессы такого масштаба не проходят бесследно. Несколько дней буду не на связи. Берегите себя, люблю вас! – обратилась к поклонникам исполнительница.

Скриншот – instagram.com/mamarika_official

Исполнительнице стоит набраться сил, ведь сейчас все свое время она уделяет воспитанию 10-месячного сына Давида. А в будущем, после победы Украины в войне, у Анастасии (настоящее имя певицы) и ее супруга Сергея Середы есть цель взять ребенка из детского дома.

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