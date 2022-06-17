MamaRika тимчасово покинула соцмережі: Весь цей жах конкретно вдарив по здоров'ю

MamaRika поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Співачка MamaRika, як і більшість українок, була змушена покинути будинок і, не витримавши розлуки, знову повернутися до України . Стрес та постійна напруга позначилися на здоров'ї молодої мами.

Як розповіла виконавиця своїм шанувальникам у Instagram , Якийсь час їй доведеться провести в лікарні, щоб пройти обстеження.

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Скріншот – instagram.com/mamarika_official

Щоб приділити більше уваги своєму здоров'ю MamaRika вирішила тимчасово відмовитися від соціальних мереж, також співачка попросила своїх фанатів також дбайливіше ставитися до свого самопочуття, особливо зараз.

Весь цей страх конкретно вдарив по здоров'ю кожного з нас. Стреси такого масштабу не проходять безвісти. Кілька днів не буду на зв'язку. Бережіть себе, люблю вас! – звернулася до шанувальників виконавиця.

Скріншот – instagram.com/mamarika_official

Виконавці варто набратися сил, адже зараз вона приділяє свій виховання 10-місячного сина Давида. А в майбутньому, після перемоги України у війні, у Анастасії (справжнє ім'я співачки) та її дружина Сергія Середи є мета взяти дитину з дитячого будинку .

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