Maneskin послали Путина со сцены на глазах у Анджелины Джоли и ее дочери (видео, фото)

Maneskin дали грандиозный концерт в Риме / Фото: Коллаж: Сегодня

Итальянская группа Maneskin уже неоднократно проявляла свою солидарность с украинским народом, который борется против рашистского нашествия. Рокеры знают, на чьей стороне правда. Они отменили концерты на России и призывают фанатов не верить коварным пропагандистам Кремля.

9 июля Maneskin зажигали на концерте в Риме. Музыканты открыли свой мировой тур в качестве хедлайнеров на арене Большого театра. Во время выступления рокеры напомнили гостям, что в Украине война, развязанная РФ. Как прошло мероприятие Maneskin и при чем здесь Анджелина Джоли – читайте дальше.

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Солист Maneskin публично обругал Путина

Группа исполняла трек Gasoline, отрывок из которого посвящен нашей стране. Во время исполнения песни фронтмен коллектива Давид Дамиано указал президенту-диктатору правильный курс на три буквы. Также рокер послал вслед за Путиным всех, кто не согласен с его словами.

F*ck putin! F*ck war! Идите все, кто против того, что я сейчас озвучил – сказал Дамиано.

Судя по крикам и аплодисментам, зрители поддержали рокера.

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На концерте неожиданно засветилась Анджелина Джоли

Да-да, среди многочисленной толпы фанатов Maneskin были и всем известные лица. В частности, бдительные папарацци заметили голливудскую актрису и ее 16-летнюю дочь Шайло. Девочка светилась от счастья. Она была рада появиться на концерте своих кумиров. Анджелина тоже не скучала. Звезда влюбленными глазами смотрела на сцену.

Джоли и ее дочь на концерте рок-группы / Фото: instagram.com/angelinajoliefamily

Анджелина так счастлива:) / Фото: instagram.com/angelinajoliefamily

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Известно, что Джоли приехала в Рим не на концерт. Дело в том, что там она в роли режиссера снимает фильм с Сальмой Хаек в главной роли:)

Maneskin представили новый трек

Рокеры приготовили сюрприз для фанатов. Правда, неполноценный. Они спели фрагмент из своей новой песни, у которой еще даже нет названия.

Песня – лирическая. Ее исполнили под акустическую гитару.

Напомним, в апреле Mаneskin посылали Путина со сцены Coachella.

Раньше мы писали, что Пол Маккартни отказался петь об СССР и вживую выступил с... Джоном Ленноном.