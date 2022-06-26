Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Ракетный удар по Киеву ⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Пол Маккартни отказался петь про СССР и вживую выступил с... Джоном Ленноном: подробности зажигательного концерта

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 июня, 14:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Музыканты снова выступили вместе через 42 года после шокирующего убийства в Нью-Йорке. И про украинский флаг не забыли. Как это произошло, и при чем здесь режиссер Питер Джексон – узнайте в материале
Это нужно видеть! Пол и Джон снова на одной сцене
Это нужно видеть! Пол и Джон снова на одной сцене

18 июня лидер культовой группы The Beatles Пол Маккартни отметил свое 80-летие. Уже через неделю музыкант зажег на главной сцене Гластонбергского музыкального фестиваля в Великобритании. Кстати, последний раз Пол был хедлайнером мероприятия аж 18 лет назад!

Фанаты встретили своего кумира исполнением песни Happy Birthday to You. Свое выступление сэр Пол Маккартни начал хитом The Beatles – Can't Buy Me Love. Чтобы вы понимали, этой песне 58 лет, но она до сих пор у многих на репите:)

Реклама

Неделю назад Пол праздновал 80-летие
Неделю назад Пол праздновал 80-летие / Фото: The Daily Mail

Также поклонников творчества рок-группы из Ливерпуля ждал приятный сюрприз – дуэт Пола Маккартни с Джоном Ленноном, которого в 1980 году убил психически неуравновешенный гражданин США (мужчина сделал четыре выстрела в спину артиста. Он умер в больнице через несколько часов).

Джона Леннона убили 42 года назад
Джона Леннона убили 42 года назад / Фото: The Daily Mail

Реклама

Друзья "воссоединились" на фестивале в Гластонбери. Они спели хит Beatles I've Got A Feeling, сообщает Daily Mail.

Это выступление стало возможным благодаря высокотехнологичному колдовству режиссера "Властелина колец" Питера Джексона.

Реклама

Сэр Пол спел с "обновленным вокалом Леннона". Позади на больших экранах показывали кадры с Джоном. Таким образом сложилась иллюзия, что исполнитель Imagine присутствовал на сцене.

Я знаю, что это виртуально. Но я снова пою с Джоном. Мы снова вместе, – сказал со сцены Маккартни.

Выступление музыканта длилось почти три часа. Он исполнил около 36 топовых синглов, а также спел с другими рок-музыкантами. Кроме того, сэр Пол отдал уважение двум другим своим товарищам из Beatles – Ринго Старру и Джорджу Харрисону.

Артист вспомнил о создании группы, сказав толпе: "Эти четверо ребят собрались вместе и создали группу. И они сделали это достаточно хорошо".

А еще на сцене Гластонбери Пол Маккартни снова поддержал Украину – он размахивал сине-желтым флагом. Более того, музыкант отказался от исполнения песни Back in the U.S.S.R ("Возвращение в СССР").

Музыкант искренне поддерживает украинцев
Музыкант искренне поддерживает украинцев / Фото: The Daily Mail

Было бы извращением петь веселую рок-н-рольную песню о России. Пол не мог бы с чистой совестью это сделать, когда Россия совершила так много преступлений в Украине. Эта песня пользуется огромной популярностью у публики, но учитывая ужасы, разворачивающиеся в Украине, Полу было просто принять это решение, – сообщил инсайдер.

Пол Маккартни всегда выражает свою солидарность с украинским народом на концертах. Недавно во время выступления в Вашингтоне музыкант высоко поднял наш флаг и публично заявил о поддержке.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять