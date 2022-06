Пол Маккартни отказался петь про СССР и вживую выступил с... Джоном Ленноном: подробности зажигательного концерта

18 июня лидер культовой группы The Beatles Пол Маккартни отметил свое 80-летие. Уже через неделю музыкант зажег на главной сцене Гластонбергского музыкального фестиваля в Великобритании. Кстати, последний раз Пол был хедлайнером мероприятия аж 18 лет назад!

Фанаты встретили своего кумира исполнением песни Happy Birthday to You. Свое выступление сэр Пол Маккартни начал хитом The Beatles – Can't Buy Me Love. Чтобы вы понимали, этой песне 58 лет, но она до сих пор у многих на репите:)

Также поклонников творчества рок-группы из Ливерпуля ждал приятный сюрприз – дуэт Пола Маккартни с Джоном Ленноном, которого в 1980 году убил психически неуравновешенный гражданин США (мужчина сделал четыре выстрела в спину артиста. Он умер в больнице через несколько часов).

Друзья "воссоединились" на фестивале в Гластонбери. Они спели хит Beatles I've Got A Feeling, сообщает Daily Mail.

#PaulMcCartney with #JohnLennon at #Glastonbury2022 #PaulMcCartneyAtGlasto



ive got a feeling that keeps me on my toes

ive got a feeling, и think that everybody knows pic.twitter.com/y5hQXIoYNI