Maneskin послали Путіна зі сцени на очах в Анджеліни Джолі та її доньки (відео, фото)

Maneskin дали грандіозний концерт у Римі / Фото: Колаж: Сьогодні

Італійський гурт Maneskin вже неодноразово виявляв свою солідарність з українським народом, який бореться проти рашистської навали. Рокери знають, на чиєму боці правда. Вони скасували концерти на Росії та закликають фанатів не вірити підступним пропагандистам Кремля.

9 липня Maneskin запалювали на концерті у Римі. Музиканти відкрили свій світовий тур у ролі хедлайнерів на арені Великого театру. Під час виступу рокери нагадали гостям, що в Україні війна, яку розв'язала РФ. Як пройшов захід Maneskin та до чого тут Анджеліна Джолі – читайте далі.

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Соліст Maneskin публічно вилаяв Путіна

Гурт виконував трек Gasoline, уривок з якого присвячений нашій країні. Під час виконання пісні фронтмен колективу Давид Даміано вказав президенту-диктатору правильний курс на три літери. Також рокер послав слідом за Путіним всіх, хто не погоджується з його словами.

F*ck putin! F*ck war! Ідіть усі, хто проти того, що я зараз озвучив – сказав Даміано.

Судячи з вигуків та оплесків, глядачі підтримали рокера.

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На концерті неочікувано засвітилась Анджеліна Джолі

Так-так, серед численного натовпу фанатів Maneskin були і всім відомі обличчя. Зокрема, пильні папараці помітили голлівудську акторку та її 16-річну доньку Шайло. Дівчинка світилась від щастя. Вона була рада з'явитись на концерті своїх кумирів. Анджеліна також не сумувала. Зірка закоханими очима дивилася на сцену.

Джолі та її донька на концерті рок-гурту

Анджеліна така щаслива:)

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Відомо, що Джолі приїхала до Риму не на концерт. Справа в тому, що там вона в ролі режисера знімає фільм з Сальмою Гаєк у головній ролі:)

Maneskin презентували новий трек

Рокери підготували сюрприз для фанатів. Щоправда, неповноцінний. Вони заспівали фрагмент зі своєї нової пісні, яка ще не має назви.

Пісня – лірична. Її виконали під акустичну гітару.

Нагадаємо, у квітні Mаneskin посилали Путіна зі сцени Coachella.

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