Марину Хлебникову после длительной комы перевели из реанимации. Что известно о состоянии звезды 90-х

Марину Хлебникову перевели в обычную палату. / Фото: Instagram

Врачи смогли помочь Марине Хлебниковой, которая сильно пострадала в результате пожара. Сейчас состояние певицы улучшилось.

Исполнительницу "Чашки кофию" уже будут переводить из реанимации в обычную палату ожогового отделения, об этом сообщает Telegram-канал "112".

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Впереди 56-летнюю артистку ждет длительная реабилитация. Отметим, что накануне у Хлебниковой диагностировали ожог глаз и заражение тканей лица на месте ожогов. Она долгое время находилась в медикаментозной коме из-за сильной боли, также ее подключали к ИВЛ.

Ранее сообщалось, что у певицы повреждено более 50% тела. Но уже сейчас говорят о 20% ожогов и ингаляционном поражении.

Вероятно, что Марине Хлебниковой в будущем придется перенести пластику лица. Но пока об этом говорить рано.

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Знакомая Хлебниковой рассказала о ее зависимости / Фото: Instagram

Также недавно представители звезды заявили, что серьезных поводов для беспокойства нет, об этом пишет "СтарХит".

По их данным, Марина дышит сама без ИВЛ. А ее состояние стабилизируется с каждым днем и полученные травмы постепенно заживают. Впрочем, на восстановление нужно немало времени.

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Что случилось с Мариной Хлебниковой?

18 ноября стало известно, что у квартиры артистки возник пожар. Тогда же писали, что Хлебникова уснула с сигаретой в своей комнате, что привело к вспышке Некоторые считают, что она в момент трагедии была пьяной. Но родные Марины опровергают информацию о нетрезвости.

Отметим, что в момент пожара в дома были певица, ее родители и дочь Доминика. Она-то и вызвала спасателей. Марину Хлебникову сразу доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу.

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