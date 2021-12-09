Марину Хлебникову после длительной комы перевели из реанимации. Что известно о состоянии звезды 90-х

Марину Хлебникову перевели в обычную палату. / Фото: Instagram
Врачи смогли помочь Марине Хлебниковой, которая сильно пострадала в результате пожара. Сейчас состояние певицы улучшилось.
Исполнительницу "Чашки кофию" уже будут переводить из реанимации в обычную палату ожогового отделения, об этом сообщает Telegram-канал "112".
Впереди 56-летнюю артистку ждет длительная реабилитация. Отметим, что накануне у Хлебниковой диагностировали ожог глаз и заражение тканей лица на месте ожогов. Она долгое время находилась в медикаментозной коме из-за сильной боли, также ее подключали к ИВЛ.
Ранее сообщалось, что у певицы повреждено более 50% тела. Но уже сейчас говорят о 20% ожогов и ингаляционном поражении.
Вероятно, что Марине Хлебниковой в будущем придется перенести пластику лица. Но пока об этом говорить рано.
Также недавно представители звезды заявили, что серьезных поводов для беспокойства нет, об этом пишет "СтарХит".
По их данным, Марина дышит сама без ИВЛ. А ее состояние стабилизируется с каждым днем и полученные травмы постепенно заживают. Впрочем, на восстановление нужно немало времени.
Что случилось с Мариной Хлебниковой?
18 ноября стало известно, что у квартиры артистки возник пожар. Тогда же писали, что Хлебникова уснула с сигаретой в своей комнате, что привело к вспышке Некоторые считают, что она в момент трагедии была пьяной. Но родные Марины опровергают информацию о нетрезвости.
Отметим, что в момент пожара в дома были певица, ее родители и дочь Доминика. Она-то и вызвала спасателей. Марину Хлебникову сразу доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу.
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