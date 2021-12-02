Кома, заражение тканей лица, ожог глаз: что сейчас известно о состоянии Марины Хлебниковой

Звезда 90-х уже несколько недель находится в тяжелом состоянии в реанимации после пожара в своей квартире

Представитель певицы рассказал о ее здоровье / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Врачи продолжают бороться за здоровье Марины Хлебниковой. У певицы диагностировали ожог глаз и заражение тканей лица. Она до сих пор находится в медикаментозной коме из-за сильных болей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Медики пытаются спасти исполнительницу. Они вводят антибиотики, чтобы избежать распространения инфекции дальше. Состоянии Марины Хлебниковой оценивается как стабильно тяжелое. Родных в палату певицы не пускают.

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Знакомая Хлебниковой рассказала о ее зависимости / Фото: Instagram

Что случилось с Мариной Хлебниковой

По информации журналистов, Хлебникова уснула с сигаретой в своей комнате, что привело к возгоранию. В момент пожара дома были певица, ее родители и дочь Доминика. Именно она и вызвала спасателей. Марину Хлебникову доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу. Сообщалось, что у артистки ожоги 20-29% тела.

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