Мечтал о политике, но стал актером: что известно об Алеке Болдуине

/ Фото: Getty Images
Голливудский актер тяжело переживает случившиеся. Он уже дал показания и готов сотрудничать со следствием. Обвинения актеру не выдвигали.
Алек Болдуин обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми". Его фильмография насчитывает более 80 ролей в кино и сериалах. Рассказываем о самых знаковых.
Студия 30
За роль в этом сериале актер семь раз был номинирован на "Золотой глобус". Он трижды получал заветную награду в номинации "Лучший актер комедийного сериала". 11 раз Болдуин был номинирован на премию "Эмми". Ему только дважды удалось забрать статуэтки престижной телевизионной премии.
"Студия 30" – это сериал о жизни отдела сценаристов, над созданием комедийного шоу и их боссе Джеке Донаги, которого как раз сыграл Болдуин. .
Простые сложности
Всего один раз за всю карьеру Болдуин был номинирован на британскую премию BAFTA. Именно благодаря роли второго плана в фильме с Мэрил Стрип актер мог получить статуэтку.
Привычка жениться
За главную роль в этом фильм Болдуин не получал никаких наград. Но благодаря съемкам в этой картине он познакомился с первой супругой, актрисой Ким Бесингер. Он с первого взгляда влюбился в нее. Спустя несколько лет Алек Болдуин и Ким Бесингер поженились. Их брак продержался только 8 лет.
Перл-Харбор
Военная мелодрама "Перл-Харбор", в которой Алек сыграл подполковника Джеймса Дулитла, остается самым кассовым фильмом Болдуина за всю его актерскую карьеру. Фильм собрал 449 220 945 долларов в прокате.
Личная жизнь Алека Болдуина
С 1993 по 2002 год Алек был женат на актрисе и модели Ким Бэсингер. В 1995 году у них родилась дочь Айрленд. После развода они долго боролись за право опеки над ребенком.
Ранее признавался, что планировал самоубийство, когда в 2008 году его временно лишили права видеться с дочерью.
"Я планировал это и все ... как приму таблетки, сяду в машину, заведу мотор, включу музыку, лягу и не проснусь. Вот и все. Хорошая новость состоит в том, что я этого не сделал. Несколько моих друзей сказали мне, что это не выход", — объяснил Болдуин.
В 2012 года актер женился на инструкторе по йоге Хилари Томас. У пары шестеро детей: 8-летняя Кармен Габриэла, 6-летний Рафаэль Томаса, 5-летний Леонардо Энджела, 3-летний Ромео Алехандро, годовалый Эдуардо Пао Лукаса. В феврале этого года у пары родилась дочь Люсия.
Алек Болдуин является активистом общества "Люди за гуманное обращение с животными", а также полностью отказался от употребления мясной пищи, став вегетарианцем.
Биография Алека Болдуина
Алек Болдуин родился в поселке Амитивилль, расположенном в американском штате Нью-Йорк. Он рос в многодетной семье. У Алека есть две сестры – Джейн и Элизабет, а также три младших брата, Уильяма, Дэниэла и Стивена Болдуина, которые тоже стали актерами.
В детстве Болдуин не мечтал о сцене. Он любил спорт и увлекался политикой. Он поступил в Университет Джорджа Вашингтона, выбрав факультет политологии. Мечтал о карьере политика. Для начала планировал стать студенческим президентом своего вуза, но проиграл другому кандидату, набрав на несколько голос меньше.
Во время учебы Болдуин хватался за любую возможность заработать. Он работал официантом, продавцом мужского белья в магазине. Однажды попал на съемочную площадку в качестве статиста. Именно тогда Болдуина заметили и посоветовали ему задуматься о смене профессии.
Политологию Алек доучил, но работать по специальности не стал. Болдуин поехал в Нью-Йорк изучать драматическое искусство в местном университете. Параллельно с учебой актер успел дебютировать на сцене Бродвея.
Другие новости:
- В Сети появились кадры со съемочной площадки, где застрелили украинку Галину Хатчинс (фото)
- Что известно о погибшей Галине Хатчинс и как она связана с Украиной, мы рассказывали в этом материале.