Мріяв про політику, але став актором: що відомо про Алека Болдвіна

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Голлівудський актор важко переживає те, що трапилися . Він уже дав свідчення і готовий співпрацювати зі слідством. Звинувачення актору не висували.

Алек Болдвін володар премій "Золотий глобус" і "Еммі". Його фільмографія налічує понад 80 ролей в кіно і серіалах. Розповідаємо про найбільш знакових.

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Студія 30

За роль в цьому серіалі актор сім разів був номінований на "Золотий глобус". Він тричі отримував заповітну нагороду в номінації "Кращий актор комедійного серіалу". 11 раз Болдвін був номінований на премію "Еммі". Йому тільки двічі вдалося забрати статуетки престижної телевізійної премії.

"Студія 30" – це серіал про життя відділу сценаристів, над створенням комедійного шоу і їх босі Джека Донаги, якого як раз зіграв Болдвін.

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Як все заплутано

Всього один раз за всю кар'єру Болдвін був номінований на британську премію BAFTA. Саме завдяки ролі другого плану в фільмі з Меріл Стріп актор міг отримати статуетку.

Звичка одружуватися

За головну роль в цьому фільм Болдвін не отримував ніяких нагород. Але завдяки зйомкам у цій картині він познайомився з першою дружиною, акторкою Кім Бесінгер. Він з першого погляду закохався в неї. Через кілька років Алек Болдвін і Кім Бесінгер одружилися. Їх шлюб протримався лише 8 років.

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Перл Харбор

Військова мелодрама "Перл-Харбор", в якій Алек зіграв підполковника Джеймса Дулітл, залишається найкасовішим фільмом Болдуіна за всю його акторську кар'єру. Фільм зібрав 449 220 945 доларів в прокаті.

Особисте життя Алека Болдуіна

З 1993 по 2002 рік Алек був одружений на актрисі і моделі Кім Бесінгер. У 1995 році у них народилася дочка Айрленд. Після розлучення вони довго боролися за право опіки над дитиною.

Раніше зізнавався, що планував самогубство, коли в 2008 році його тимчасово позбавили права бачитися з дочкою.

"Я планував це і все ... як прийму таблетки, сяду в машину, заведу мотор, включу музику, ляжу і не прокинуся. Ось і все. Гарна новина полягає в тому, що я цього не зробив. Кілька моїх друзів сказали мені, що це не вихід ", – пояснив Болдвін.

У 2012 роки актор одружився з інструктором з йоги Гіларі Томас. У пари шестеро дітей: 8-річна Кармен Габріелу, 6-річний Рафаель Томас, 5-річний Леонардо Енджела, 3-річний Ромео Алехандро, однорічний Едуардо Пао Лукаса. У лютому цього року у пари народилася дочка Люсія.

Алек та Гіларія Болдвін з дітьми / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Алек Болдвін є активістом товариства "Люди за гуманне поводження з тваринами", а також повністю відмовився від вживання м'ясної їжі, ставши вегетаріанцем.

Біографія Алека Болдуіна

Алек Болдвін народився в селищі Амитивилль, розташованому в американському штаті Нью-Йорк. Він ріс у багатодітній родині. У Алека є дві сестри – Джейн і Елізабет, а також три молодших брата, Вільяма, Деніела і Стівена Болдуіна, які теж стали акторами.

У дитинстві Болдвін не мріяв про сцену. Він любив спорт і захоплювався політикою. Він вступив до Університету Джорджа Вашингтона, вибравши факультет політології. Мріяв про кар'єру політика. Для початку планував стати студентським президентом свого вузу, але програв іншому кандидату, набравши на кілька голос менше.

Алек Болдвін в молодості / Фото: Getty Images

Під час навчання Болдвін хапався за будь-яку можливість заробити. Він працював офіціантом, продавцем чоловічої білизни в магазині. Одного разу потрапив на знімальний майданчик в якості статиста. Саме тоді Болдвіна помітили і порадили йому задуматися про зміну професії.

Політологію Алек довчив, але працювати за фахом не став. Болдвін поїхав в Нью-Йорк вивчати драматичне мистецтво в місцевому університеті. Паралельно з навчанням актор встиг дебютувати на сцені Бродвею.

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