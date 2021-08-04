Меган Маркл – 40: ответы на самые популярные google-запросы

Сегодня, 4 августа, Меган Маркл отмечает свой день рождения. Супруга принца Гарри – одна из самых обсуждаемых персон мира

Меган Маркл 4 августа отмечает юбилей / Фото: Getty Images

За короткий период Меган Маркл стала одной их самых популярных и обсуждаемых персон, пройдя путь от актрисы до члена королевской семьи. В честь дня рождения Меган Маркл мысобрали самые популярные google-запросы о ней.

Меган Маркл фильмы

Дебют Меган на телевидении состоялся в 2002 году, когда она снялась в сериале "Главный госпиталь". После она появилась в эпизодах шоу "Касл", "Без следа", "Грань". Затем она снялась в таких фильмах как "Помни меня" и "Несносные боссы" в эпизодических ролях.

Однако больше всего Меган запомнилась зрителям ролью Рейчел Зейн в сериале "Форс-мажоры", в котором она снималась с 2011 по 2018 год, а после объявила о помолвке с принцем Гарри и завершении актерской карьеры.

Меган Маркл дебютировала в кино с ролью в телесериале "Главный госпиталь" / Фото: Getty Images

Меган Маркл родила

6 мая 2019 года герцогиня Сассекская Меган Маркл родила первенца. Своего сына она назвала Арчи. Появление первенца герцогов Сассекских было ожидаемым событием во всем мире: принц Гарри не мог сдержать слез счастья, а принц Чарльз признавался, что с нетерпением хотел увидеть малыша. Отец Меган Маркл Томас тоже не смог сдержать эмоций и заявил, что гордится своим внуком, который родился в королевской семье.

В июне этого года Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка, которую назвали Лилибет-Диана. По слухам, крестить дочку герцоги Сассекские собираются в Лондоне.

Меган Маркл детские фото

В апреле этого года в сеть попали архивные фото семьи Меган Маркл, которые прежде никто не видел. На снимках будущая герцогиня запечатлена со своими близкими – мамой и бабушкой. Ценные кадры передал популярному изданию дядя Меган – Джозеф Джонсон.

Как Меган Маркл выглядела до популярности: Фото: instagram.com/susseximages

Меган Маркл рост

Рост герцогини составляет 1,68 м. В то время как рост ее супруга принца Гарри – 1,86 м. Из-за такой разницы в росте Меган приходится всегда носить обувь на каблуках.

Меган Маркл после родов

После рождения первенца Меган впервые появилась перед журналистами на каблуках. Герцогиня выглядела свежо, несмотря на изменения в весе. И хотя СМИ писали о том, что рождение Арчи негативно отразилось на формах Маркл, герцогиня быстро вернулась к прежнему идеальному виду, а также к работе.

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына в мае 2019 года / Фото: AFP

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После рождения Лилибет-Дианы Меган Маркл пока не выходила в свет.

Меган Маркл инста

Будучи еще не замужем за Гарри, Меган Маркл активно вела свой Instagram и даже личный блог. После того, как экс-актриса стала членом королевской семьи, ей пришлось удалить аккаунты в социальных сетях.

Некоторое время в Instagram существовал официальный аккаунт герцогов Сассексих, где публиковались фото Меган, принца Гарри и их сына Арчи. Но в январе этого года пара решила отказаться от социальных сетей из-за негатива в комментариях.

Меган Маркл и принц Гарри интервью

В марте этого года Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри. Откровения герцогов Сассекских весь мир обсуждал несколько месяцев.

Меган Маркл и принц Гарри на интервью у Опры Уинфри / Фото: Instagram

В ходе интервью Меган и Гарри выразили обеспокоенность по поводу расистских настроений в королевской семье, в частности, в отношении их сына Арчи и цвета его кожи. Маркл также поделилась, что она чувствовала себя склонной к суициду, когда жила в Великобритании, и не получала необходимой поддержки от семьи. Чуть позже в СМИ обсуждалось много несоответствий в словах герцогов Сассекских.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете: