MELOVIN поцеловал Кухар, а Власова разозлилась на зрителей: подробности пятого эфира Танців з зірками

Как прошел пятый эфир "Танців з зірками" / Фото: YouTube

Минувшим вечером проект покинула еще одна пара, которой не хватило баллов и голосов зрителей. Четвертой судьей стала хореограф Илона Гвоздева, которая присоединилась с Екатерине Кухар, Владу Яме и Максу Чмерковскому, а ведущим на балконе был Юрий Ткач.

Ранее стала известна дата премьеры долгожданного второго выпуска гипершоу "Маска", который совсем скоро покажут на телеканале "Украина". Не пропустите!

Реклама

Вечер кино на "Танцях з зірками" открыли Станислав Горуна и Даниэлла Преап с джайвом. Паре в образах из фильма "Скажене весілля" удалось заработать 27 баллов.

Реклама

Далее на паркет вышли Лида Ли и Алексей Базэла. Для своего номера они выбрали образы из "Семейки Аддамс". Самба принесла им 30 баллов.

Джамала и Антон Нестерко всю неделю готовили танго, вдохновленное фильмом "Запах женщины" с Аль Пачино. Для этого номера Джа даже поменяла прическу. Старания пары принесли им 29 баллов.

Следующими танцевали Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Их номер был посвящен комедии "За двумя зайцами" и вокалистка KAZKA примерила на себя образ Прони. В сумме у пары – комплименты от судей и 28 баллов.

Вальс в пятом эфире исполнили Дима Каднай и Лида Ли. Темой их танца был фильм "Великий Гэтсби". Пара как всегда заработала самый высокий бал – 34.

Пришла очередь выйти на паркет Евгении Власовой и Максу Леонову. Певицу много критиковали за ее танец в предыдущем выпуске, на что Власова отвечала тоже резко. Образ Жене достался соответствующий – Малефисента. Пасодобль Власовой и Леонова оценили в 25 баллов.

Артур Логай и Анна Карелина подготовили для нового эфира танцев Фокстрот. Актеру достался образ "некрасивого" парня из украинского сериала. Пара заработала 31 балл – Илона Гвоздева единственная из судей поставила Логаю и Карелиной оценку 10.

Фагот и Катерина Тришина прошлым вечером танцевали медленный вальс. Паре достались образы героев легендарного произведения "Тени забытых предков". Старания Фагота и Катерины судьи оценили в 26 баллов.

Медленный фокстрот танцевали вчера MELOVIN и Лиза Русина. Они заработали 23 балла. Певец наконец-то нашел общий язык с Екатериной Кухар – они обменялись подарками, а Мел даже поцеловал судью в щеку.