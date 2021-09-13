MELOVIN подарил Екатерине Кухар наручники: Вам с мужем понравится

Melovin подарил Екатерине Кухар наручники / Фото: YouTube
MELOVIN продолжает удивлять публику. Минувшим вечером артист не только признался, что был влюблен в участника украинской группы, но и принес для Екатерины Кухар красную коробку с сюрпризом.
Мне очень хочется подарить этот подарок, потому что вам с вашим мужем он очень понравится, – обратился к приме-балерине Мел.
Судья "Танців з зірками" не хотела открывать коробку и за нее это сделал ведущий Юрий Горбунов. Внутри оказались наручники с черным пухом.
Смотрите, как это было:
Екатерина Кухар ответила певцу, что, по ее мнению, за своей эпатажностью MELOVIN прячет нежелание совершенствоваться в танцах и лень, а также посоветовала ему больше тренироваться.
Ранее Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN) признался, что все его выходки помогают справиться со стрессом, и чтобы не быть испуганным, он предпочитает пугать первым.
Исходя из того, что уже два эфира подряд артист шокирует Екатерину Кухар, именно ее он боится больше всех на проекте.
Прошлым вечером во втором выпуске "Танців з зірками" было много признаний и неожиданных поворотов. Так, проект покинула не только первая пара, но и одна из участниц – Анастасия Оруджова. Вместо нее танцевать будет ее подруга и актриса Александра Машлятина .
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