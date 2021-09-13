Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Топ фильмов Украины

Осадчей - 38!

Успенская - в Киеве?

Кино в Венеции

Концерт Барских

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Любовь не спасла: какая пара покинула Танці з зірками во втором выпуске

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
13 сентября, 00:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новый эфир танцевального проекта был посвящен любви. В нем также впервые состоялось голосование зрителей и первая пара покинула шоу
"Танці з зірками" - какая пара покинула шоу во втором выпуске
"Танці з зірками" - какая пара покинула шоу во втором выпуске / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Согласно правилам шоу, к зрительским голосам прибавляют оценки судей. Аутсайдерами этого вечера стали две пары – Фагот и Екатерина Тришина, Иван Люленов и Яна Цыбульская.

Напомним, что на днях мы рассказывали и показывали, как выглядит самый дорогой персонаж второго сезона самого загадочного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина".

Реклама

Турнирная таблица по итогам голосования звездных судей выглядела так:

Таблица с баллами во втором эфире "Танців з зірками" / Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

Реклама

Первой парой, покинувшей проект "Танці з зірками" 2021 во втором выпуске стали Иван Люленов и Яна Цыбульская. Они заработали 15 баллов от судей и наименьшую оценку в сумме (с очками от зрителей).

Реклама

Напомним, что приглашенной звездой второго эфира была Ирина Билык, которая приветствовала участников на балконе.

Во время второго выпуска стало известно, что Анастасия Оруджова не вышла на паркет, потому что получила травму. Вместо нее в шоу дальше будет танцевать актриса Александра Машлятина.

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль
Украинская премьера. "Носорог" Олега Сенцова
Как прошел показ
Все обсуждают
Концерт Макса Барских в Киеве
Что там было?
Бен Аффлек и Джей Ло на красной дорожке в Венеции
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять