MELOVIN шесть лет встречался с парнем – признание певца

После того, как MELOVIN публично заявил о своей ориентации, артист продолжает делиться новыми откровениями

MELOVIN рассказал об отношениях с парнем / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN после каминг-аута на Atlas Weekendвпервые рассказал о своих отношениях с парнем. В программе "Світське життя" певец признался, что шесть лет состоял в отношениях с парнем и боялся, что об этом кто-то узнает. Но сейчас пара не вместе.

Причиной расставания MELOVIN назвал кризис в отношениях.

Я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если все очень спокойно, мне хочется скандала. Если что-то очень скандальное, мне хочется спокойствия. Короче, очень неоднозначный человек, – сказал певец.

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MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Сейчас артист ни с кем не встречается, но уточнил, что после каминг-аута ему стали писать как женщины, так и мужчины.

На этом откровения от MELOVIN не заканчиваются. В эфире программы "Танці з зірками" он признался, что свою ориентацию осознал в 13 лет, когда впервые посмотрел клип Quest Pistols.

Я понял, что смотрю там не только на девушек, но и еще и заглядываюсь на Антона Савлепова, – поделился певец.

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Смотрите эксклюзивное интервью MELOVIN для программы "Зірковий шлях":

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