Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Топ фильмов Украины

Осадчей - 38!

Успенская - в Киеве?

Кино в Венеции

Концерт Барских

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

MELOVIN шесть лет встречался с парнем – признание певца

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 сентября, 09:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После того, как MELOVIN публично заявил о своей ориентации, артист продолжает делиться новыми откровениями
MELOVIN рассказал об отношениях с парнем
MELOVIN рассказал об отношениях с парнем / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN после каминг-аута на Atlas Weekendвпервые рассказал о своих отношениях с парнем. В программе "Світське життя" певец признался, что шесть лет состоял в отношениях с парнем и боялся, что об этом кто-то узнает. Но сейчас пара не вместе.

Причиной расставания MELOVIN назвал кризис в отношениях.

Я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если все очень спокойно, мне хочется скандала. Если что-то очень скандальное, мне хочется спокойствия. Короче, очень неоднозначный человек, – сказал певец.

Реклама

MELOVIN
MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Сейчас артист ни с кем не встречается, но уточнил, что после каминг-аута ему стали писать как женщины, так и мужчины.

На этом откровения от MELOVIN не заканчиваются. В эфире программы "Танці з зірками" он признался, что свою ориентацию осознал в 13 лет, когда впервые посмотрел клип Quest Pistols.

Я понял, что смотрю там не только на девушек, но и еще и заглядываюсь на Антона Савлепова, – поделился певец.

Реклама

Смотрите эксклюзивное интервью MELOVIN для программы "Зірковий шлях":

Другие новости о певце:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль
Украинская премьера. "Носорог" Олега Сенцова
Как прошел показ
Все обсуждают
Концерт Макса Барских в Киеве
Что там было?
Бен Аффлек и Джей Ло на красной дорожке в Венеции
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять