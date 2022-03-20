Мерьем Узерли из Великолепного века захейтили за съемку для российского глянца: Деньги важнее жизни тысяч детей?

Мерьем Узерли показала фотосессию для российского глянца / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem
Дэвид Бекхэм на день отдает медсестре из Харькова свою страничку в Instagram, чтобы весь мир узнал о российской агрессии, а Мерьем Уезерли снимается в новой фотосессии для российского глянца Hello!
У себя в Instagram исполнительница роли Роксоланы в популярном турецком сериале "Великолепный век" опубликовала несколько фото и тегнула российское издание.
В комментариях актрису осудили за молчание о войне в Украине и за съемку для российского глянца. Подписчики стали писать Мерьем о российской агрессии.
Привет, Мерьем. Мне интересно, почему вы молчите, пока Россия бомбит Украину? Большая часть вашей аудитории — украинцы. Более того, "самая яркая роль" в вашей карьере — Роксолана (султанша, которая родилась в Украине).
Я из Киева, и сейчас мой город бомбят российские оккупанты. Разве не будет правильно, если вы покажете своей аудитории правду? В основном российским фанатам, которым пропаганда промыла мозги.
Меня огорчает, что мать двоих детей молчит, а российские террористы обстреливают роддом в Мариуполе…
Привет. Россия убивает украинских детей! Остановите войну!
Отписываюсь, извините. Почему? Скажите мне, почему? Деньги важнее жизни тысяч детей? Почему ты этого не видишь?
Когда весь мир поддерживает Украину, когда мы каждый день под баллистическими ракетами, вы делаете рекламу для России? Позор тебе.
Напомним, ранее этому же изданию певица MARUV дала интервью. Катя Осадчая предложила певице отказаться от украинского гражданства.
Многие западные звезды поддерживают Украину в это сложное время. Раньше Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям
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