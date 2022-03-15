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Пока Россия бомбит украинские города, MARUV дает интервью российским глянцам о беременности и "трансформациях"

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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15 марта, 14:05
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Судя по всему, певица до сих пор не поняла, в какой реальности мы сейчас живем
MARUV, похоже, определилась с позицией
MARUV, похоже, определилась с позицией / Фото: HELLO.RU

Пока Украина 20-й день терпит российское вторжение, похоже, не все звезды осознали, что на самом деле происходит. В то время как, к примеру, Макс Барских закрывает рот звездам-рашистам, а Настя Каменских выпускает патриотические песни, певица MARUV делает поступки, которые просто вводят в ступор.

Да, мы тоже были в шоке, увидев, что MARUV дала интервью о беременности РОССИЙСКОМУ журналу Hello.ru. Сегодня именно такая информация появилась на страницах инстаграм российского издания.

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Жить в эпоху перемен — вызов для тела и духа. На протяжении всей свой жизни Анна этот вызов с уверенностью принимает,

- такое введение в интервью Анны Корсун (настоящее имя артистки – прим.ред.). Даже не знаем, что по этому поводу добавить и о каких вызовах может идти речь, если она соглашается на интервью в стране, которая уничтожает наши города и убивает мирное население.

Жаль, что у артистки до сих пор в голове "голуби мира" и "музыка вне политики". Многим будущим мамам хотелось бы сейчас беззаботно готовиться к рождениям детей, а не укрываться от бомб, падающих на роддомы. А MARUV, очевидно, не понимает, что сейчас для всех означает ее интервью российским СМИ.

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И да, поклонники певицы, не забудьте об этом моменте, когда в следующий раз "звезда" анонсирует свой концерт.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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