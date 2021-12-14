Мисс мира 2021: как украинская красавица готовится к конкурсу – фото

"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук готовится к "Мисс мира" в Пуэрто-Рико. / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Мы уже знаем, кто стал победительницей "Мисс Вселенная-2021", а уже 16 декабря станет известно, кто получит престижный титул и корону на международном конкурсе красоты "Мисс мира-2021".

За победу на конкурсе "Мисс мира-2021" сразятся представительницы 32 стран, среди них и украинка – Александра Яремчук.

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Известно, что девушка подготовила для конкурса два наряда – национальный украинский костюм с вышивкой ручной работы и роскошное вечернее платье с воздушным шлейфом. Над образами работали украинские дизайнеры, в тому числе создатель костюмов шоу "Маска" на телеканале "Украина" Леся Патока.

Александра Яремчук в национальном наряде для Мисс Мира в Пуэрто-Рико / Фото: Анна Пономаренко/ Сегодня

На подготовку вечернего наряда Александры Яремчук для Мисс Мира в Пуэрто-Рико ушло 50 метров ткани / Фото: Сегодня

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Судя по Instagram Александры, она активно готовится к конкурсу красоты, но не забывает и об отдыхе. Так, украинская красавица вместе с другими претендентками на днях посетила благотворительный ужин "Красота с целью".

Фото: instagram/yaremchuuk

Также Александра показывает фолловерам немало образов, в которых она появляется на встречах в рамках международного конкурса. Недавно она опубликовала снимок, где позирует на фоне пальм в ярком платье-вышиванке украинского дизайнера Юлии Магдич. Этот look Яремчук соединила с нюдовыми босоножками.

Фото: instagram/yaremchuuk

Еще конкурсантка показала фолловерам элегантный вечерний образ – черное обтягивающее платье с разрезом на ноге, которое украшают яркие блестки, а также босоножки на каблуке. Для этого образа девушка распустила волосы, что придало большей грациозности.

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Фото: instagram/yaremchuuk

В перерывах между подготовкой к конкурсу Саша наслаждается видами острова, ходит на пляж, где загорает и купается в океане.

Фото: instagram/yaremchuuk

Она похвасталась роскошной модельной фигурой, позируя на фоне теплого моря в голубом купальнике и белом костюме, состоящем из топа и юбочки.

Фото: instagram/yaremchuuk

Итак, как мы поняли, Александра Яремчук старательно готовится к конкурсу "Мисс мир-2021", впрочем, не забывает девушка и о релаксе. Согласитесь, иногда нужно себе устраивать разгрузочные дни, чтобы пополнить запасы энергии

Напомним, 16 декабря 2021 года пройдет финал международного конкурса красоты "Мисс мира-2021" в Пуэрто-Рико. Сама подготовка к конкурсу и отборочный тур длились почти месяц.

Отметим, что путь украинской красавицы в Пуэрто-Рико был непростым. До недавнего времени участие "Мисс Украины-2021" в международном конкурсе было под вопросом из-за проблем с получением американской визы, необходимой из-за того, что островное государство является зависимой от США территорией со статусом "неинкорпорированной организованной территории". Но, к счастью, проблему удалось решить, и Саша примет участие в конкурсе.

Кстати, ранее 22-летняя победительница конкурса "Мисс Украина-2021" рассказала нам о комплексах, зависти соперниц, личной жизни и хейтерах.