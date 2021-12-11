Мисс Вселенная 2021: мы собрали топ-10 самых неординарных национальных костюмов на конкурсе

Самые яркие костюмы "Мисс Вселенная - 2021" / Фото: Getty Images

Украинка Анна Неплях, которая уже показала свой костюм перед началом конкурса, продемонстрировала миру украинскую вышиванку в необычном воплощении.

На предварительно этапе конкурса члены жюри решают, кто же из 80 девушек окажется в финале грандиозного шоу. Конкурсантки должны были удивить судей яркими нарядами, которые бы передавали национальный колорит страны. Главной задачей для девушек было впечатлить жюри и запомниться им своим неординарным нарядом.

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ТОП-10 национальных костюмов конкурса "Мисс Вселенная-2021"

Мы решили собрать самые яркие и сложные национальные наряды конкурса. В них точно заметно, что дизайнеры потрудились не только над главными атрибутами страны, но и над эффектностью образа.

Пуэрто-Рико

Участница из Пуэрто-Рико / Фото: Getty Images

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Перу

Претендентка на "Мисс Вселенная" из Перу / Фото: Getty Images

Камерун

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Конкурсантка из Камеруна / Фото: Getty Images

Гондурас

Презентация костюма от конкурсанки Гондураса / Фото: Getty Images

Каймановы острова

Южная Корея

Вьетнам

Индия

Мальта

В каком наряде была "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях?

В наряде у Анны Неплях использовались различные орнаменты, которые символизируют все регионы Украины.

Анна Неплях в национальном костюме на "Мисс Вселенная-2021" / Фото: Getty Images

После проведения конкурса в своем Instagram девушка поделилась впечатлениями от дефиле в национальных костюмах. По ее словам, давалось это очень непросто – в костюме пришлось простоять больше двух часов, еще и на каблуках.

Я не могла пошевелиться. Я не чувствую своего тела и очень устала. Сейчас все, о чем я мечтаю, это смыть косметику и лечь спать, – поделилась Неплях сразу после шоу.

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