Міс Всесвіт 2021: ми зібрали топ-10 найнеординарніших національних костюмів на конкурсі

Найяскравіші костюми "Міс Всесвіт - 2021" / Фото: Getty Images
Українка Fнна Неплях, яка вже показала свій костюм перед початком конкурсу , продемонструвала світові українську вишиванку у незвичайному втіленні
На попередньому етапі конкурсу члени журі вирішують, хто ж із 80 дівчат опиниться у фіналі грандіозного шоу. Конкурсантки мали здивувати суддів яскравими вбраннями, які передавали б національний колорит країни. Головним завданням для дівчат було вразити журі та запам'ятатися своїм неординарним вбранням.
ТОП-10 національних костюмів конкурсу "Міс Всесвіт-2021"
Ми вирішили зібрати найяскравіші та найскладніші національні наряди конкурсу. Вони точно помітно, що дизайнери попрацювали не лише над головними атрибутами країни, а й над ефектністю образу.
Пуерто-Ріко
Перу
Камерун
Гондурас
Кайманові острови
Південна Корея
В'єтнам
Індія
Мальта
У якому вбранні була "Міс Україна Всесвіт-2021" Ганна Неплях?
У наряді у Анни Неплях використовувалися різні орнаменти, що символізують усі регіони України.
Після проведення конкурсу у своєму Instagram дівчина поділилася враженнями від дефіле у національних костюмах. За її словами, давалося це дуже непросто – у костюмі довелося простояти більше двох годин, ще й на підборах.
Я не могла поворухнутися. Я не відчуваю свого тіла, і дуже втомилася. Зараз все, про що я мрію, це змити косметику та лягти спати, – поділилася Неплях одразу після шоу.
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