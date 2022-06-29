Муж Кортни Кардашьян срочно госпитализирован: что с музыкантом? (фото)

Трэвиса Баркера госпитализировали / Фото: Getty Images, TMZ
Медовый месяц Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера, которые в мае сыграли роскошную свадьбу в Италии, закончился госпитализацией.
Как сообщает издание TMZ, 46-летнего барабанщика Blink-182 привезли в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе на носилках.
43-летняя Кортни сопровождала мужа вместе с сотрудниками скорой помощи.
Беспокойство у фанатов музыканта возникло еще утром во вторник, когда Баркер добавил неоднозначный пост на своей странице в Twitter.
Боже, спаси меня, – написал музыкант.
16-летняя дочь музыканта, Алабама, в своих Instastories обратилась к фолловерам с просьбой поддержать ее отца в этот непростой момент.
Пожалуйста, шлите свои молитвы, – написала девушка.
Пока близкие и команда Трэвиса не называют причину его экстренной госпитализации. Однако, как известно, накануне ухудшения самочувствия музыканта у семейства Кардашьян был праздник. Младшая сестра Кортни, Хлои, отмечала свой 38-й день рождения.
В Сети уже ходят слухи о том, что Трэвис просто перебрал с алкоголем на вечеринке.
Напомним, что церемония в Италии стала третьей свадьбой Кортни и Трэвиса. Второй раз пара сыграла небольшое торжество для двоих в Санта-Барбаре, а первое торжество прошло в Лас-Вегасе.