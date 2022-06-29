Чоловіка Кортні Кардаш'яна терміново госпіталізовано: що з музикантом? (Фото)

Тревіса Баркера госпіталізували / Фото: Getty Images, TMZ
Медовий місяць Кортні Кардаш'ян та Тревіса Баркера, які у травні зіграли розкішне весілля в Італії, закінчився госпіталізацією
Як повідомляє видання TMZ, 46-річного барабанщика Blink-182 привезли до медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі на ношах.
43-річна Кортні супроводжувала чоловіка разом із співробітниками швидкої допомоги.
Занепокоєння у фанатів музиканта виникло ще вранці у вівторок, коли Баркер додав неоднозначну посаду на своїй сторінці у Twitter.
Боже, спаси мене, – написав музикант.
16-річна дочка музиканта, Алабама, у своїх Instastories звернулася до фоловерів із проханням підтримати її батька у цей непростий момент.
Будь ласка, надсилайте свої молитви, – написала дівчина.
Поки що близькі і команда Тревіса не називають причину його екстреної госпіталізації. Однак, як відомо, напередодні погіршення самопочуття музиканта родина Кардаш'ян мала свято. Молодша сестра Кортні, Хлої, відзначала свій 38 день народження.
У Мережі вже ходять чутки про те, що Тревіс просто перебрав із алкоголем на вечірці.
Нагадаємо, що церемонія в Італії стала третім весіллям Кортні та Тревіса. Вдруге пара зіграла невелике свято для двох у Санта-Барбарі, а перша урочистість пройшла у Лас-Вегасі.