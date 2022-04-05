Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

С кем Надя?

Добрынин о ТрО

Хейли беременна?

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Кортни Кардашьян тайно вышла замуж за Трэвиса Баркера – СМИ

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 апреля, 17:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Зарубежные издания заговорили о тайной свадьбе старшей из сестер Кардашьян Кортни. Пара обменялась кольцами сразу же после "Грэмми" в Лас-Вегасе
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Фото: Getty Images

После неудачного брака со Скотом Дисиком поклонники Кардашьян не могли дождаться, когда же Кортни снова выйдет замуж. И похоже, это все-таки случилось.

Западные СМИ во всю трубят о тайной свадьбе 41-летней Кортни с барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером, с которым модель обручилась в октябре прошлого года.

Реклама

Как сообщает TMZ, тайная церемония Кортни и Трэвиса прошла в одной из часовен Лас-Вегаса в ночь с 3 на 4 апреля, сразу же после проведения "Грэмми".

По информации инсайдеров, у пары уже имелось свидетельство о браке и они просто хотели провести небольшое торжество для себя. Как и принято в Лас-Вегасе, венчал пару переодетый Элвис Пресли.

Однако, фото новоиспеченных супругов папарацци сделать так и не смогли, ведь Кортни и Трэвис очень оперативно вызвали свою охран и скрылись от назойливых фотокамер.

Реклама

Кроме того, в Сети очень активно обсуждают возможную беременность Кортни. Причиной для этого стал облегающий наряд селебрити на красной дорожке "Грэмми".

Поклонники заметили у Кортни животик
Поклонники заметили у Кортни животик / Фото: Getty Images

Ранее Ким Кардашьян впервые опубликовала общие фото с Питом Дэвидсоном.

Реклама

Также напомним, Крис Дженнер, Хлое, Кендалл и Кайли поддержали Украину.

Не забывайте, что вся свежая информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять