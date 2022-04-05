Кортни Кардашьян тайно вышла замуж за Трэвиса Баркера – СМИ

Зарубежные издания заговорили о тайной свадьбе старшей из сестер Кардашьян Кортни. Пара обменялась кольцами сразу же после "Грэмми" в Лас-Вегасе

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Фото: Getty Images

После неудачного брака со Скотом Дисиком поклонники Кардашьян не могли дождаться, когда же Кортни снова выйдет замуж. И похоже, это все-таки случилось.

Западные СМИ во всю трубят о тайной свадьбе 41-летней Кортни с барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером, с которым модель обручилась в октябре прошлого года.

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Как сообщает TMZ, тайная церемония Кортни и Трэвиса прошла в одной из часовен Лас-Вегаса в ночь с 3 на 4 апреля, сразу же после проведения "Грэмми".

По информации инсайдеров, у пары уже имелось свидетельство о браке и они просто хотели провести небольшое торжество для себя. Как и принято в Лас-Вегасе, венчал пару переодетый Элвис Пресли.

Однако, фото новоиспеченных супругов папарацци сделать так и не смогли, ведь Кортни и Трэвис очень оперативно вызвали свою охран и скрылись от назойливых фотокамер.

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Кроме того, в Сети очень активно обсуждают возможную беременность Кортни. Причиной для этого стал облегающий наряд селебрити на красной дорожке "Грэмми".

Поклонники заметили у Кортни животик / Фото: Getty Images

Ранее Ким Кардашьян впервые опубликовала общие фото с Питом Дэвидсоном.

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Также напомним, Крис Дженнер, Хлое, Кендалл и Кайли поддержали Украину.

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