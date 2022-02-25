"Мы с украинцами – это одно культурное целое": Семен Слепаков обратился к Путину

Семен Слепаков обратился к Путину / Фото: instagram.com/slepakovsemyon/

Совершенно неожиданно для многих Николай Басков поддержал нападение России на Украину, но, как говорится, в семье не без урода. Больше радует то, что есть много достойных россиян, которые трезво смотрят на вещи и понимают, какой ужас переживают простые люди. Один из таких Семен Слепаков.

Российский комедийный актер обратился к Путину в своем Instagram с призывом остановить войну, вспомнив культуру и творчество. Также Слепаков напомнил, что у президента России хороший вкус, поэтому ему должно быть неудобно перед культовыми личностями, выходцами из Украины:

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Сложно сдерживать эмоции и молчать, когда происходит то, что происходит, найти нужные слова для того, чтобы быть услышанным. И я подумал, что бы я сказал лично вам, если бы вы уделили мне несколько минут вашего времени. Как ни странно, я начал бы с того, какую важную роль в нашей жизни играют культура и творчество. Сейчас я объясню, что имею в виду: Владимир Владимирович, мы с вами родились в одной большой стране с названием Советский Союз. Я там жил чуть меньше, вы чуть дольше. Это сейчас не имеет значения. Конечно, в этой стране было много проблем и недомолвок, но было и то, что нас всех объединяло. Очень мощную роль в этом объединении играло именно творчество. Мы пели одни и те же песни, смотрели и знали наизусть одни и те же фильмы, смеялись над одними и теми же шутками. Владимир Владимирович, я знаю, что у вас хороший вкус и чувство юмора, и я уверен, что нам с вами дороги одни и те же советские писатели, артисты, музыканты и юмористы. К сожалению, большинства из них сейчас с нами уже нет, но именно их творчество сделало нас теми, кто мы есть: тонкими полноценными людьми, способными сопереживать, смеяться и любить.



Дорогой Владимир Владимирович, что бы испытали дорогие деятели культуры, если бы увидели к чему мы сейчас пришли. Что бы почувствовал Михаил Жванецкий, который родился и вырос в Одессе, с которым вы лично дружили? Как бы на это посмотрел Владимир Высоцкий? Могли бы себе такое представить Юрий Никулин? Евгений Леонов? Георгий Вицин? Андрей Миронов? Эльдар Рязанов? Леонид Гайдай?

Семен Слепаков также сказал, что сейчас все зашло слишком далеко, но только сам Путин может изменить ситуацию и не позволить российскому народу "провалиться в пропасть".

Понимаю, что все зашло слишком далеко, но уверен, у вас получится что-то изменить, если вы сочтете это необходимым. Ведь мы с украинцами — это одно культурное целое, и нам не надо объяснять друг другу то, чего никогда не поймут наши западные партнеры. Прошу вас, не дайте нам всем упасть в ту пропасть, о которой пел Владимир Семенович. Пожалуй, сейчас во всем мире это способны сделать только вы.

Напомним, что ранее Украину уже поддержали не только здравомыслящие россияне, но и мировые знаменитости, такие как Анджелина Джоли, выразившая свое беспокойство, Джаред Лето, призвавший украинцев беречь себя, Вера Фармига.