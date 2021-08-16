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Оля Поляова в бикини впечатлила идеальной фигурой на палубе яхты в Одессе (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
16 августа, 17:05
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Артистка приехала в Одессу на кинофестиваль, который проходит с 14 по 21 августа. В свободное время звезда отправилась на морскую прогулку, во время которой сделала ошеломительные кадры в бикини, конечно же
Оля Полякова в бикини на палубе
Оля Полякова в бикини на палубе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова, которая на днях с дочерью и подругами нарядились в одинаковые платья, позировала на палубе яхты в эффектных позах, демонстрируя результат работы над своей фигурой. В раздельном купальнике артистка похвасталась стальным прессом и длинными стройными ногами.

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Кадрами звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Одессочка прекрасна! – написала Оля Полякова, по традиции, предложив поклонникам выбрать лучше фото.

Оля Полякова в Одессе
Оля Полякова в Одессе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица отметила, что фото сделал ее продюсер Михаил Ясинский.

Оля Полякова в бикини позирует на палубе в Одессе
Оля Полякова в бикини позирует на палубе в Одессе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Артистку назвали "богиней грации и красоты" и не смогли единогласно выбрать одну лучшую фотографию – все оказались идеальны, по мнению поклонников.

  • "Оля – богиня грации и красоты. И посмотреть, и послушать приятно"
  • "Красота"
  • "Они все идеальны"
  • "Вы что, издеваетесь... Все!"

Смотрите эксклюзивное интервью с дочкой Оли Поляковой о начале ее карьеры и творчестве:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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