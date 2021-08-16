Оля Поляова в бикини впечатлила идеальной фигурой на палубе яхты в Одессе (фото)

Артистка приехала в Одессу на кинофестиваль, который проходит с 14 по 21 августа. В свободное время звезда отправилась на морскую прогулку, во время которой сделала ошеломительные кадры в бикини, конечно же