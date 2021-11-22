На месте ожогов началось заражение: что известно о состоянии Марины Хлебниковой

Новые подробности о состоянии здоровья Марины Хлебниковой / Фото: Instagram
Звезда 90-х находится в реанимации. По информации Telegram- канала Mash, Марину Хлебникову отключили от ИВЛ, но она по-прежнему в медикаментозной коме. Врачи расценивают состояние певицы как стабильно тяжелое.
Отмечается, что на месте ожогов начало развиваться заражение, из-за этого температура у певицы поднялась почти до 39 градусов. Марину кормят через зонд.
Также как пишет kp.ru, от огня во время пожара сильно пострадали веки певицы.
Никакие серьезные операции артистке не проводили. Известно, что у нее сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями — ей будет больно смотреть. Также у Хлебниковой сильно поражены дыхательные пути, – рассказали врачи.
Ранее сообщалось, что у певицы сильно пострадало лицо. Но сейчас говорить о предстоящих пластических операциях или пересадке кожи рано.
Что случилось с Мариной Хлебниковой
По информации журналистов, Хлебникова уснула с сигаретой в своей комнате, что привело к возгоранию. В момент пожара дома были певица, ее родители и дочь Доминика. Именно она и вызвала спасателей. Марину Хлебникову доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу.
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