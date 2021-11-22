На місці опіків почалося зараження: що відомо про стан Марини Хлєбнікової

Нові подробиці про стан здоров'я Марини Хлєбнікової / Фото: Instagram
Зірка 90-х знаходиться у реанімації . За інформацією Telegram-каналу Mash, Марину Хлєбнікову відключили від ШВЛ, але вона, як і раніше у медикаментозній комі. Лікарі розцінюють стан співачки як стабільно тяжкий.
Зазначається, що на місці опіків почало розвиватися зараження, через це температура у співачки піднялася майже до 39 градусів. Марину годують через зонд.
Також як пише kp.ru, від вогню під час пожежі сильно постраждали повіки співачки.
Жодних серйозних операцій артистці не проводили. Відомо, що в неї сильні опіки повік і, прийшовши до тями, вона, мабуть, зіткнеться з труднощами — їй боляче буде дивитися. Також у Хлєбнікової сильно вражені дихальні шляхи, – розповіли лікарі.
Раніше повідомлялося, що у співачки сильно постраждало обличчя. Але зараз говорити про майбутні пластичні операції або пересадку шкіри рано.
Що трапилося з Мариною Хлєбніковою
За інформацією журналістів, Хлєбнікова заснула із цигаркою у своїй кімнаті , що призвело до спалаху. У момент пожежі вдома були співачка, її батьки та дочка Домініка. Саме вона й викликала рятувальників. Марину Хлєбнікову доправили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу.
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