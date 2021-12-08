Наталья Денисенко оказалась в больнице с сыном: Очень неприятный вирус

Актриса Наталья Денисенко попала в больницу с маленьким сыном. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Сын звездной мамы подхватил ротавирус, из-за чего у него поднялась температура до +40°, которую не могли сбить в домашних условиях. И потому сейчас Наталья Денисенко, которая рассказала трагическую историю с детства, находится в больнице с Андрюшей.

Актриса рассказала, что мальчик с сентября не ходит в детсад, поэтому, скорее всего, вирус он подхватил на детской площадке, где время от времени играл.

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Как вспоминает Денисенко, началось все с потери аппетита, тошноты и рвоты, а вскоре у Андрюши сильно поднялась температура тела.

Когда на следующий день ему стало хуже, мы вызвали скорую из частной клиники и они на месте сделали ряд экспресс-анализов, и они четко показали, что это ротавирус, – поделилась Наташа.

У сына актрисы ротавирус. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Известно, что при любом вирусе рекомендуют пить много жидкости, чтобы "вымыть" его из организма. Но мальчик не мог пить воду, потому что его сильно тошнило и он был обессилен. Поэтому было принято решение о госпитализации, где мальчику сейчас ставят капельницы.

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Мы оказались в больнице под капельницами, для пополнения жидкости и вывода вируса. В общем, очень неприятный вирус, но если искать в этой ситуации хорошее, то очевидно, что наш иммунитет так и работает: твой организм борется с вирусами, выделяет антитела, и мы становимся более устойчивыми в этом мире. Так что это надо просто пережить, — отметила Денисенко.

Наталья Денисенко с сыном Андрюшей. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Впоследствии Наталья сообщила в Сети, что ее сын чувствует себя гораздо лучше и даже полюбил палату, в которой они смотрят мультики и лечатся.

Фото: Instastories/natalka_denisenko

Напомним, недавно актриса вспомнила, как пережила пьяный скандал мужа Андрея Фединчика. Летом актер устроил драку в центре Киева.

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