Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Неужели опять: Маша Полякова спустя месяц снова оказалась в больнице

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 20:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
16-дочь певицы Оли Поляковой Маша снова оказалась в больничной палате. Девушку по неизвестным причинам госпитализировала "скорая помощь"
Маша Полякова снова оказалась в больнице
Маша Полякова снова оказалась в больнице / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова, которая пошла по стопам мамы и выступает со своей рок-группой, опять испугала поклонников фото из кареты медиков.

Скриншот – instagram.com/mashapolyakova

Это уже не первый раз, когда девушка попадает в больницу. Первый раз о своем плохом самочувствии юная певица рассказала еще в 2019. Маше стало плохо прямо в автобусе во время поездки на конференцию блогеров в Днепре – у 14-летней девушки произошел дыхательный спазм.

Реклама
Скриншот -instagram.com/mashapolyakova

А в октябре этого Маша поделилась со своими подписчиками в ТикТок видео из больницы. Тогда звездная мама Оля Полякова рассказала, что ее старшую дочку пришлось срочно прооперировать из-за сильных болей в животе.

До этого, в марте, Маше сделали другую операцию – удалили аппендикс. Тогда Полякова-младшая не теряла оптимизма и показывала своим фолловерам, как весело проводит время в больнице. Танцы с капельницей она также опубликовала в своих соцсетях.

Скриншот – instagram.com/mashapolyakova

Состояние 16-летней певицы беспокоит ее поклонников. В комментариях они продолжают интересоваться состоянием Поляковой и выдвигают свои версии случившегося.

Реклама
  • "Что случилось?"
  • "Машуля, что случилось, чего в больнице?"
  • "Неужели опять...."
  • "Что-то она часто стала в больницу попадать! Она что-то от нас скрывает?"
  • "Да скрывает то, что она болеет"
  • "Ты беременна?"
Скриншот

Маша пока никак не комментирует свое состоянии и не рассказывает истинные причины, по которым она оказалась в больнице.

По всей видимости, сейчас девушке уже лучше. Полякова продолжает постить развлекательные видео из палаты в своем ТикТок.

@mashapolyakova1

#viral

100.000.000 –

Реклама

Больше новостей о звездах:

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять