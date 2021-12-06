Неужели опять: Маша Полякова спустя месяц снова оказалась в больнице

16-дочь певицы Оли Поляковой Маша снова оказалась в больничной палате. Девушку по неизвестным причинам госпитализировала "скорая помощь"

Маша Полякова снова оказалась в больнице / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова, которая пошла по стопам мамы и выступает со своей рок-группой, опять испугала поклонников фото из кареты медиков.

Это уже не первый раз, когда девушка попадает в больницу. Первый раз о своем плохом самочувствии юная певица рассказала еще в 2019. Маше стало плохо прямо в автобусе во время поездки на конференцию блогеров в Днепре – у 14-летней девушки произошел дыхательный спазм.

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А в октябре этого Маша поделилась со своими подписчиками в ТикТок видео из больницы. Тогда звездная мама Оля Полякова рассказала, что ее старшую дочку пришлось срочно прооперировать из-за сильных болей в животе.

До этого, в марте, Маше сделали другую операцию – удалили аппендикс. Тогда Полякова-младшая не теряла оптимизма и показывала своим фолловерам, как весело проводит время в больнице. Танцы с капельницей она также опубликовала в своих соцсетях.

Состояние 16-летней певицы беспокоит ее поклонников. В комментариях они продолжают интересоваться состоянием Поляковой и выдвигают свои версии случившегося.

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"Что случилось?"

"Машуля, что случилось, чего в больнице?"

"Неужели опять...."

"Что-то она часто стала в больницу попадать! Она что-то от нас скрывает?"

"Да скрывает то, что она болеет"

"Ты беременна?"

Скриншот

Маша пока никак не комментирует свое состоянии и не рассказывает истинные причины, по которым она оказалась в больнице.

По всей видимости, сейчас девушке уже лучше. Полякова продолжает постить развлекательные видео из палаты в своем ТикТок.

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