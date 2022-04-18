Промолчавшая о войне Королева впервые появилась на публике после слухов о разводе с мужем-рашистом

Наташа Королева впервые за долгое время появилась на публике / Фото: instagram.com/koroleva__star

Но Наташа Королева решила сделать исключение и пришла на вечеринку своих подруг – Эвелины Бледанс и Аллы Кравченко. Певица впервые появилась на публике после слухов о том, что она разводится с Тарзаном, который поддерживает кровавый режим Путина.

Если раньше Наташа Королева посещала праздники друзей в компании мужа, то теперь она пришла с лучшей подругой Идой Достман. Тарзана на мероприятии не было замечено.

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К слову, ранее росСМИ писали, что именно с этого мероприятия исполнительница хита "Желтые тюлпаны" сбежала, чтобы не комментировать слухи о разводе с мужем-рашистом. Фото с самого праздника стали появляться в Instagram только сейчас.

/ Фото: Инстаграм

Напомним, в российских СМИ не первый день обсуждают, что Наташа Королева и Тарзан находятся на грани развода. Причиной разногласий в семье стала война в Украине. По слухам, певица выступает против российской агрессии и поддерживает Украину, хоть публично до сих пор никаких заявлений не сделала. В то же время Тарзан является поклонником "русского мира" и поддерживает убийства украинцев.

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Отметим, мама Наташи Королевой и старшая сестра певицы уже отписались от родственника-рашиста после его высказываний о звертствах в Буче.