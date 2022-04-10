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Наташа Королева сбежала со дня рождения подруги, чтобы не комментировать высказывания мужа-рашиста

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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10 апреля, 08:56
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Российская певица родом из Киева по сей день молчит о войне в Украине, а вот ее муж отличился пророссийскими высказываниями
Тарзан втянул Наташу Королеву в новый скандал
Тарзан втянул Наташу Королеву в новый скандал / Фото: instagram.com/koroleva__star

Мама Наташи Королевой и старшая сестра певицы уже отписались от родственника-рашиста после его высказываний о звертствах в Буче. Сама певица никаких комментариев о скандале в семье не давала. На днях Наташа Королева появилась на дне рождения своей подруги Эвелины Бледанс. Как пишет kp.ru, певица была не в самом лучшем настроении, отказывалась общаться с журналистами и поспешно покинула светское мероприятие.

/ Фото: Скриншот из YouTube

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В российских СМИ не первый день обсуждают, что Наташа Королева и Тарзан находятся на грани развода. Причиной разногласий в семье стала война в Украине.

Наташа Королева и Сергей Глушко
Наташа Королева и Сергей Глушко / Фото: Facebook

По слухам, певица выступает против российской агрессии и поддерживает Украину, хоть публично до сих пор никаких заявлений не сделала. В то же время Тарзан является поклонником "русского мира" и поддерживает убийства украинцев.

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Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

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Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

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