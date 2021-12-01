Не только стриптиз: муж Наташи Королевой нашел еще один способ заработка (фото)

Муж Наташи Королевой решил продавать свои картины / Фото: instagram.com/koroleva__star
У себя в соцсетях муж популярной певицы делится картинами, который написал. В Сети работы Тарзана не раз становились поводом для обсуждений.
Кто-то был не в восторге от портретов, написанных мужем Наташи Королевой. Другие же считали, что это просто картины по номерам и не верили в художественные способности Тарзана. К слову, муж певицы никогда в соцсетях ничего не комментировал, а просто продолжал публиковать работы.
Теперь в интервью для Пятого канала Тарзан признался, он готов выставлять картины на продажу. Зарабатывать на своем хобби решил после того, как один из поклонников выразил желание пробрести портрет Наташи Королевой за миллион рублей. Но супруг певицы заявил, что именно этот портрет не продается.
Однако другую работу с изображением певицы Тарзан готов продать: начальная цена – пять миллионов рублей (примерно 1,8 миллиона гривен).
Он признался, что рисовать он любил всегда. Когда-то муж Наташи Королевой посещал художественную школу, но когда подрос, у него появились другие интересы.
Пошла гитара. Какие-то первые, там, свиданки, какие-то гулянки, честно говоря, мне стало жалко времени на художку. И я бросил ее, – признался Тарзан.
Узнайте другие новости:
- Муж Королевой обратился к тем, кто критикует его видео в соцсетях: Включайте голову.
- Сын Наташи Королевой перепел еще одну песню Игоря Николаева