Муж Королевой обратился к тем, кто критикует его видео в соцсетях: Включайте голову

Сергей Глушко решил не игнорировать негативные комментарии под очередной своей публикацией в Instagram. Он записал обращение к хейтерам. В Сети многие поддержали супруга Наташи Королевой

Сергей Глушко записал обращение к хейтерам / Фото: instagram.com/tarzan___official

Семью Наташи Королевой часто критикуют в Сети. Одно из видео супруга певицы Тарзана не стало исключением. Сергей Глушко ( настоящее имя Тарзана) поделился у себя в соцсетях видео тренировки, которую выполнял в одних только стрингах.

Фолловерам не понравилась очередная публикация, и они поспешили оставить негативные комментарии.

"Не совсем на спорт похоже"

"Это издевательство над спортом"

"Совсем крыша едет"

Тарзан решил не игнорировать критику в соцсетях, а записал видеообращение ко всем недовольным подписчикам. Муж Наташи Королевой отметил, что никому не раздает советов – как одеваться, как себя вести, как кому жить.

Потому что это не мое собачье дело, – сказал Сергей Глушко.

Тарзан не понимает, почему некоторые фолловеры позволяют себе писать такие бестактные вещи, которые, как он считает, на голову не налазят.

В каких коровниках вас воспитывали! Ребята, включайте голову, пожалуйста. Не умеете радоваться чужому счастью – заведите свое. И будьте все счастливы, – подытожил муж Наташи Королевой.

Большинство подписчиком поддержали Тарзана, согласившись, что некоторые в комментариях много себе позволяют.

"Истину говорит"

"Серега разъяснил, ну правильно"

"Как я вас понимаю! Согласна с вами"

Как есть табу у звезд в соцсетях – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит сестра Наташи Королевой.