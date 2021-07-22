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Муж Королевой обратился к тем, кто критикует его видео в соцсетях: Включайте голову

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
22 июля, 15:14
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Сергей Глушко решил не игнорировать негативные комментарии под очередной своей публикацией в Instagram. Он записал обращение к хейтерам. В Сети многие поддержали супруга Наташи Королевой
Сергей Глушко записал обращение к хейтерам
Сергей Глушко записал обращение к хейтерам / Фото: instagram.com/tarzan___official

Семью Наташи Королевой часто критикуют в Сети. Одно из видео супруга певицы Тарзана не стало исключением. Сергей Глушко ( настоящее имя Тарзана) поделился у себя в соцсетях видео тренировки, которую выполнял в одних только стрингах.

Фолловерам не понравилась очередная публикация, и они поспешили оставить негативные комментарии.

  • "Не совсем на спорт похоже"
  • "Это издевательство над спортом"
  • "Совсем крыша едет"

Тарзан решил не игнорировать критику в соцсетях, а записал видеообращение ко всем недовольным подписчикам. Муж Наташи Королевой отметил, что никому не раздает советов – как одеваться, как себя вести, как кому жить.

Потому что это не мое собачье дело, – сказал Сергей Глушко.

Тарзан не понимает, почему некоторые фолловеры позволяют себе писать такие бестактные вещи, которые, как он считает, на голову не налазят.

В каких коровниках вас воспитывали! Ребята, включайте голову, пожалуйста. Не умеете радоваться чужому счастью – заведите свое. И будьте все счастливы, – подытожил муж Наташи Королевой.

Большинство подписчиком поддержали Тарзана, согласившись, что некоторые в комментариях много себе позволяют.

  • "Истину говорит"
  • "Серега разъяснил, ну правильно"
  • "Как я вас понимаю! Согласна с вами"

Как есть табу у звезд в соцсетях – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит сестра Наташи Королевой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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