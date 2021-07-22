Муж Королевой обратился к тем, кто критикует его видео в соцсетях: Включайте голову

Семью Наташи Королевой часто критикуют в Сети. Одно из видео супруга певицы Тарзана не стало исключением. Сергей Глушко ( настоящее имя Тарзана) поделился у себя в соцсетях видео тренировки, которую выполнял в одних только стрингах.
Фолловерам не понравилась очередная публикация, и они поспешили оставить негативные комментарии.
- "Не совсем на спорт похоже"
- "Это издевательство над спортом"
- "Совсем крыша едет"
Тарзан решил не игнорировать критику в соцсетях, а записал видеообращение ко всем недовольным подписчикам. Муж Наташи Королевой отметил, что никому не раздает советов – как одеваться, как себя вести, как кому жить.
Потому что это не мое собачье дело, – сказал Сергей Глушко.
Тарзан не понимает, почему некоторые фолловеры позволяют себе писать такие бестактные вещи, которые, как он считает, на голову не налазят.
В каких коровниках вас воспитывали! Ребята, включайте голову, пожалуйста. Не умеете радоваться чужому счастью – заведите свое. И будьте все счастливы, – подытожил муж Наташи Королевой.
Большинство подписчиком поддержали Тарзана, согласившись, что некоторые в комментариях много себе позволяют.
- "Истину говорит"
- "Серега разъяснил, ну правильно"
- "Как я вас понимаю! Согласна с вами"
Как есть табу у звезд в соцсетях – смотрите в сюжете:
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