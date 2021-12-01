Не лише стриптиз: чоловік Наташі Корольової знайшов ще один спосіб заробітку (фото)

Чоловік Наташі Корольової вирішив продавати свої картини / Фото: instagram.com/koroleva__star

У себе в соцмережах чоловік популярної співачки ділиться картинами, які написав . В Мережі роботи Тарзана неодноразово ставали приводом для обговорень.

Хтось був у захваті від портретів, написаних чоловіком Наташі Корольової. Інші вважали, що це просто картини за номерами і не вірили в художні здібності Тарзана. До слова, чоловік співачки ніколи в соцмережах нічого не коментував, а просто продовжував публікувати роботи.

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Портрет Наташі Корольової, який написав Тарзан / Фото: instagram.com/tarzan___official

Тарзан написав портрет сина / Фото: instagram.com/tarzan___official

Тарзан написав портрет мами Наташі Корольової / Фото: instagram.com/tarzan___official

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Тепер в інтерв'ю для П'ятого каналу Тарзан зізнався, що він готовий виставляти картини на продаж Заробляти на своєму хобі вирішив після того, як один із шанувальників висловив бажання придбати портрет Наташі Корольової за мільйон рублів. Але чоловік співачки заявив, що саме цей портрет не продається.

Портрет Наташі Корольової, який хотів купити шанувальник / Фото: instagram.com/tarzan___official

Однак іншу роботу із зображенням співачки Тарзан готовий продати: початкова ціна – п'ять мільйонів рублів (приблизно 1,8 мільйона гривень).

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Він зізнався, що малювати він любив завжди .Колись чоловік Наташі Корольової відвідував художню школу, але коли він підріс, у нього з'явилися інші інтереси.

Пішла гітара. Якісь перші, там, побачення, якісь гулянки, чесно кажучи, мені стало шкода часу на художку. І я покинув її, – зізнався Тарзан.

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