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Наташа Королева с сыном перепели еще одну песню Игоря Николаева (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 13:25
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Сын Наташи Королевой и Тарзана пытается покорить российский шоу-бизнес. Известная мама ему в этом помогает
Наташа Королева с сыном Архипом вновь спели дуэтом
Наташа Королева с сыном Архипом вновь спели дуэтом / Фото: скриншот

Сейчас Наташа Королева вместе с Архипом принимает участие в российском шоу "Две звезды. Отцы и дети". В прошлой программе сын певицы исполнил песню, которую ранее пели его родители.

В этот же раз Архип и Наташа Королева решили перепеть песню "Комарово", написанную Игорем Николаевым.

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Напомним, в прошлом году сын Наташи Королевой представил свою версию хита мамы и Игоря Николаева "Дельфин и русалка". Тогда кавер Архипа многие оценили и парень продолжил пробовать себя в творчестве. Он презентовал свой трек "Мягкие игрушки" и нарвался на критику в Сети.

К слову, Архипу часто достается от пользователей в Instagram. Например, недавно Наташу Королеву попросили меньше пиарить сына. Певица никак не реагирует на хейт в адрес сына, а поддерживает его во всем начинаниях.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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