Не ведитесь на вбросы: директор Марины Хлебниковой рассказал, как она сейчас себя чувствует

Состояние Марины Хлебниковой стабилизируется / Фото: Инстаграм

Известная певица сейчас лежит в реанимации, но есть хорошая новость – Марину Хлебникову отключили от ИВЛ. Раннее врачи определяли состояние певицы как стабильно тяжелое.

Пока что никакие серьезные операции артистке не проводили. Известно, что у нее сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями – ей будет больно смотреть. Также у Хлебниковой сильно поражены дыхательные пути, – рассказал доктор артистки kp.ru.

Спустя какое-то время на месте ожогов начало появляться заражение – от этого у певицы начался жар. Чтобы поддерживать жизнедеятельность исполнительницы ее кормили через зонд.

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Представитель певицы рассказал о ее здоровье / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Сегодня менеджер артистки Данила Прайс обратился ко всем ее поклонникам у себя на странице в Instagram. По его словам, Хлебникова начинает понемногу выздоравливать.

Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления. На данный момент это вся информация, которой можем поделиться. Будем держать вас в курсе, если появятся какие-то большие изменения, – написал Данила.

Фото: Instagram

Также Прайс попросил фанатов фильтровать информацию о Марине, которую они читают в Сети – большинство из этого неправда.

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Друзья, не ведитесь на вбросы, даже если это какой-то известный журнал или телепередача, – обратился директор певицы.

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