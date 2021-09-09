Нео вернулся! Warner Bros. выпустила трейлер "Матрица 4: Воскрешение" (видео)

Кадры из фильма "Матрица 4: Воскрешение" / Фото: Скриншот из YouTube

Сегодня Warner Bros. Pictures опубликовала первый полноценный трейлер фильма "Матрица 4: Воскрешение", в котором к своим ролям вернулись Киану Ривз, сыгравший Нео, Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, Джада Пинкетт-Смит в роли Ниобе и другие. Режиссерское кресло в четвертом фильме в одиночку заняла Лана Вачовски, в отличие от предыдущих частей, в которых она работала вместе с Лилли Вачовски.

В трейлере, опубликованном на YouTube, повзрослевший Нео приходит к психиатру и рассказывает ему о своих необычных снах. Нео ничего не помнит о прошлом и ему кажется, что он сходит с ума. Но с появлением Морфеуса все меняется.

Киану Ривз в роли Нео в фильме "Матрица 4: Воскрешение" / Фото: Скриншот из YouTube

В четвертой "Матрице" актерский состав пополнился другими полюбившимися зрителям звездами: Нилл Патрик Харрис ("Как я встретил вашу маму"), Яхья Абдул-Матин II ("Спасатели Малибу", "Аквамен"), Кристина Риччи ("Сонная лощина"), Приянка Чопра ("Спасатели Малибу").

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Премьера запланирована на 22 декабря этого года и состоится одновременно в кинотеатрах и на стриминг-сервисе HBO Max.

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