Швейцария выдвинула на "Оскар" фильм об украинской гимнастке и Евромайдане

Созданный в копродукции Швейцарии, Украины и Франции фильм "Ольга" молодого режиссера Эли Граппе может претендовать на "Оскар" в следующем году

Кадр из фильма "Ольга" режиссера Эли Граппе / Фото: YouTube

Драматический фильм "Ольга", который получил награду за лучший сценарий в рамках "Недели критики" на Каннском кинофестивале-2021, выдвинут на "Оскар" от Швейцарии. Картина также была представлена на 12-м Одесском международном кинофестивале. Об этом сообщается на Facebook-странице Украинской Киноакадемии.

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В центре сюжета фильма – 15-летняя гимнастка, которая в 2013 году разрывается между Швейцарией, где она готовится к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпиаде, и Украиной, где ее мама журналистка освещает события Революции Достоинства.

Напомним, что сейчас на итальянском острове Лидо проходит Венецианский кинофестиваль, на котором Украина представлена тремя фильмами. Один из них – "Відблиск" режиссера Валентина Васяновича – представлен в официальной конкурсной программе и может получить главную награду – "Золотого льва".

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