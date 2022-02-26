Николай Басков попал в черный список Латвии за поддержку агрессии России

Николай Басков теперь в черном списке Латвии / Фото: Instagram

Николай Басков пока не спешит делать новые публикации после поста в поддержку России. Но украинские звезды не молчат, а отвечают певцу, не подбирая слов. Также власти Латвии отреагировало на скандальный пост Николая Баскова.

Российский певец теперь в черном список Латвии. Это этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс у себя Twitter.

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На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины

Скриншот: Twitter

Напомним, Николай Басков поддержал Владимира Путина и назвал войну в Украине необходимой мерой для русскоязычного населения.

Западные артисты активно поддерживают Украину. Режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение". Мадонна призвала помочь Украине. Также Арнольд Шварценеггер сказал, что на стороне Украины.