НОТУ объявила условия участия в Нацотборе на Евровидение-2022 для конкурсантов

Суспільне самостоятельно проведет Нацотбор "Евровидение-2022" / Фото: Коллаж: Сегодня
Общественный вещатель будет самостоятельно транслировать Национальный отбор и международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Объявлен конкурс на постановки выступления победителя, а также резервной телеверсии выступления, сообщается на сайте НОТУ.
Ранее мы писали, что Бельгия уже выбрала своего конкурсанта на участие в "Евровидении-2022".
По условиям конкурса, участник-победитель должен:
- создать телевизионную версию Национального отбора "Евровидение-2022";
- создать резервную телевизионную версию выступления победителя Национального отбора для показа во время проведения "Евровидения-2022" в Италии;
- обеспечить реализацию аудиовизуального и художественного решения выступления победителя Национального отбора (постановка номера) во время проведения "Евровидения-2022" в Италии.
Для участия в Конкурсе кандидаты должны в период с 8 октября 2021 по 24 октября 2021 (включительно) заполнить форму регистрации на участие в художественном конкурсе. С более подробной информацией и перечнем документов для регистрации можно ознакомиться здесь.
В августе этого года сообщалось, что телеканал СТБ и Общественный вещатель завершают сотрудничество по выбору представителя Украины на международный конкурс "Евровидение".
В 2015 году телеканалы СТБ и UΛ: Перший подписали трехлетний меморандум о совместном проведении Национального отбора. Полуфиналы и финал транслировались в эфирах двух телеканалов одновременно. По прошествии трех лет меморандум о партнерстве был продлен еще на три года.
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