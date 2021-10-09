НОТУ объявила условия участия в Нацотборе на Евровидение-2022 для конкурсантов

Суспільне самостоятельно проведет Нацотбор "Евровидение-2022" / Фото: Коллаж: Сегодня

Общественный вещатель будет самостоятельно транслировать Национальный отбор и международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Объявлен конкурс на постановки выступления победителя, а также резервной телеверсии выступления, сообщается на сайте НОТУ.

Ранее мы писали, что Бельгия уже выбрала своего конкурсанта на участие в "Евровидении-2022".

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По условиям конкурса, участник-победитель должен:

создать телевизионную версию Национального отбора "Евровидение-2022";

создать резервную телевизионную версию выступления победителя Национального отбора для показа во время проведения "Евровидения-2022" в Италии;

обеспечить реализацию аудиовизуального и художественного решения выступления победителя Национального отбора (постановка номера) во время проведения "Евровидения-2022" в Италии.

Нацотбор на Евровидение 2020 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Для участия в Конкурсе кандидаты должны в период с 8 октября 2021 по 24 октября 2021 (включительно) заполнить форму регистрации на участие в художественном конкурсе. С более подробной информацией и перечнем документов для регистрации можно ознакомиться здесь.

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В августе этого года сообщалось, что телеканал СТБ и Общественный вещатель завершают сотрудничество по выбору представителя Украины на международный конкурс "Евровидение".

В 2015 году телеканалы СТБ и UΛ: Перший подписали трехлетний меморандум о совместном проведении Национального отбора. Полуфиналы и финал транслировались в эфирах двух телеканалов одновременно. По прошествии трех лет меморандум о партнерстве был продлен еще на три года.

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