Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Интер - Реал: онлайн

Признания Пустовит

Все о Met Gala-2021

Факультет TikTok

Бритни удалила Insta

Жизнь Гарри в 5 фото

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Первым участником Евровидения-2022 стал бельгиец Jérémie Makiese. Что известно о певце

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
15 сентября, 19:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В следующем году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Италии. Свое участие уже подтвердили 30 стран, но в Украине нацотбор еще не состоялся
Jérémie Makiese стал первым участником "Евровидения-2022"
Jérémie Makiese стал первым участником "Евровидения-2022" / Фото: instagram.com/jeremiemakiese.off

Организаторы "Евровидения", победителем которого в этом году стала рок-группа Måneskin из Италии, назвали имя участника, который будет представлять Бельгию. Им стал 20-летний певец Jérémie Makiese, который победил в бельгийской версии шоу "Голос". Об этом сообщает Wiwibloggs.

С какой песней выступит Jérémie Makiese – пока неизвестно, но артист вдохновляется музыкой Майкла Джексона, Stromae, что может отразиться на выборе его трека.

Что известно о Jérémie Makiese?

Реклама

Жереми родился в Антверпене. Его родители родом из Конго, но все в семье говорят на двух языках – голландском и французском. Мальчик с детства занимался футболом и уже в 13 лет без разрешения родителей присоединился к молодежной команде ФК "Брюссель". Отец Жереми был изначально против игры в футбол – он опасался, что сын получит травму. Но до сих пор Жереми продолжает играть и выступает вратарем в клубе Royal Excelsior.

Параллельно со спортом, по напутствию мамы Жереми еще в школьные годы вступил в хор. Юному певцу нравилась музыка наряду с футболом.

В 2020-м он решил пойти на шоу "Голос", где его ждал феноменальный успех и любовь публики. Артист стал победителем девятого сезона.

Реклама

На Instagram-аккаунт артиста подписано почти 16 тысяч человек, и, вероятно, это лишь начало его славы.

Реклама

Узнайте другие новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Принц Гарри и Меган Маркл на обложке Time
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Украинская победа
Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards
Вау, смотреть!
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять