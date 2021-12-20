Огневич о чувствах к победителю Холостячки: В моем сердце абсолютная пустота

Злата Огневич заявила, что история с Андреем Задворным полностью закончена. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Злата Огневич, которая на днях намекнула, что готова к новым отношениям, заявила фолловерам, что окончательно закончила историю с Андреем Задворным и поставила точку в этих отношениях.

Девушка подчеркнула, что Андрей лично решил уйти от нее спустя полтора месяца романа. Также артистка намекнула, что ее чувства тоже уже прошли, как и у ее экс-любимого.

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Хотя и lovestories Златы и Андрея давно закончились, но поклонники упорно продолжают вспоминать об их отношениях. Более того, некоторые фолловеры рассказывают певице, что публикует ее бывший.

Вероятно, из-за этого в Огневич лопнуло терпение и она решила в Instastories обратиться к своим фанатам, чтобы те, перестали сообщать ей о том, чем занимается Задворный и что он пишет.

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Я вас очень хочу попросить: не присылайте мне скрины Instastories Андрея, цитаты из его постов, фотографии. Потому что мне от этого больно и неприятно , – отметила артистка.

Злата Огневич рассказала, как изменилась после реалити. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Отметим, что Злата не сказала откровенно о том, что у нее прошли чувства к Андрею. Однако она заявила, что отпустила его из своей жизни.

Этот человек добровольно ушел из моей жизни. Я закрыла за ним дверь и поставила точку в этих отношениях, – подчеркнула девушка.

По ее словам, на данный момент в ее сердце "абсолютная пустота по отношению к этому человеку". Огневич подчеркнула, что лично считает историю полностью завершенной.

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Напомним, что Андрей Задворный стал победителем "Холостячки-2". В финале Злата Огневич призналась ему в любви, отказав фавориту – Дмитрию Шевченко.

Однако уже через полтора месяца мужчина предложил артистке закончить историю любви, так как у него нет к ней романтических чувств.

Впоследствии на Андрея обрушился шквал критики из-за его признания. Однако он не стал молчать и расставил все точки над "i".

Тем временем Злата Огневич рассказала об изменениях в жизни после разрыва с победителем "Холостячки" и поделилась, как чувствует себя сейчас.