Океан Эльзы впервые за семь лет выступил в ночном клубе в Одессе – как это было (видео)

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Концертыукраинских артистов в городе у моря продолжаются. Вчера группа "Океан Эльзы" впервые за долгое время выступила в ночном клубе IBIZA. Последний раз музыканты выходили на сцену этого заведения семь лет назад. Послушать одну из самых популярных украинских групп пришло немало людей.

Поклонники вместе с Святославом Вакарчуком исполнили всеми любимые хиты "Я не здамся без бою", "Обійми", "Майже весна", "Відпусти".

К слову, в этом году концерт звезд в Одессе активно обсуждаются. На прошлой неделе в IBIZA выступила Светлана Лобода. Певица впервые за несколько лет дала концерт в Украине. Как это было – смотрите в нашем материале.

Впервые за семь лет в Украине выступила и Ани Лорак. Певица два дня подряд собирала sold out в одесском ночном клубе Itaka. Концерты артистки прошли без провокаций.

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