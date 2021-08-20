Океан Ельзи вперше за сім років виступили в нічному клубі в Одесі – як це було (відео)

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Концерти українських артистів в місті біля моря тривають. Вчора група "Океан Ельзи" вперше за довгий час виступила в нічному клубі IBIZA. Останній раз музиканти виходили на сцену цього закладу сім років тому . Послухати один з найпопулярніших українських гуртів прийшло чимало людей.

Шанувальники разом з Святославом Вакарчуком виконали усіма улюблені хіти "Я не здамся без бою", "Обійми", "Майже весна", "Відпусти".

До слова, в цьому році концерт зірок в Одесі активно обговорюються. Минулого тижня в IBIZA виступила Світлана Лобода. Співачка вперше за кілька років дала концерт в Україні. Як це було – дивіться в нашому матеріалі.

Вперше за сім років в Україні виступила і Ані Лорак. Співачка два дні поспіль збирала sold out в одеському нічному клубі Itaka. Концерти артистки пройшли без провокацій.

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