Ольга Бузова в пикантном белье показала свою фигуру: Это для тех, кто называл меня упитанной

Ольга Бузова показала свое тело в прозрачном боди и чулках. / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова постоянно находится в центре внимания: то ее хейтят за фотошоп , то за вокал, а это уже дошло до фигуры.

Фолловеры отмечают, что Ольга Бузова в последнее время немного поправилась. Собственно это и послужило поводом для бурных обсуждений ее фигуры в Сети:

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Вы так поправились, что теперь похожи на Лолиту.

Какой пухляш.

Это уже не Бузова, это Арбузова.

Какая упитанная стала.

Фото: скриншот instagram/buzova86

Впрочем, артистка не стала молчать и решила доказать подписчику в Instagram, что они якобы ошибаются и с фигурой у нее все в порядке.

Для этого Бузова появилась в Instastories "во всей красе". Звезда одела чулки и прозрачный боди-танга и сексуальный халатик, который она неожиданно сняла и показала себя со всех сторон. Особенно она сделала акцент на ягодицах.

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Это видео для тех, кто меня называл упитанной. Ну, где же я упитана? Посмотрите, какие шикарные ягодицы! – заявила Ольга.

Недавно телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем и о вынужденной госпитализации. Звезда вынуждена была лечь в клинику из-за травмы руки.

Также ранее младшая сестра Ольги Бузовой – Анна заявила, что красивой ее считают только благодаря фильтрам и показала, как смотрится без ретуши.