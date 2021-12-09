Ольга Бузова перестаралась с ретушью фото и стала похожа на Полину Гагарину

Ольга Бузова в очередной раз столкнулось с негативными комментариями из-за своей любви к ретуши фото. На новых фото телеведущую не узнали и вовсе не потому что она немного сменила имидж.
На опубликованном фото в Instagram Ольга Бузова предстала в длинном красном струящемся платье с разрезом на ноге и с новой прической. Телеведущая сделала удлиненное каре.
В комментариях подписчики стали писать, что телеведущую не узнать. Одни просто отмечали большое количество фотошопа, а другие писали о сходстве с Полиной Гагариной.
"На Гагарину здесь очень похожи"
"Перекосило фотошопом вас"
"Сама на себя не похожа"
Спустя некоторое время Бузова опубликовала еще одно фото в этом же наряде.
Но и в этот раз не удалось избежать комментариев о ретуши фото и сравнении с Полиной Гагариной.
- "Фотошоп сплошной"
- "Одно лицо с Полиной Гагариной"
- "Это Гагарина. Точно"
Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.
Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:
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